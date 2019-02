Andreea Mantea IUBEŞTE din nou: "Inima mea bate pentru cineva!" SURPRIZĂ: cine este NOROCOSUL

Andreea Mantea s-a mutat de aproape doua luni in Turcia, unde traieste o noua viata si iubeste din nou. Prezentatoarea show-ului matrimonial "Puterea dragostei" a confirmat si faptul ca iubeste din nou si se simte iubita si ca traieste cea mai frumoasa perioada din viata sa.

"Am intrat in viata publica de la o varsta frageda si fara prea multa experienta in a manageria totul. Consider ca am facut multe greseli, dar am invatat din ele, asa ca nu regret absolut nimic din trecut. Au fost niste invataturi pentru mine, iar acum am grija sa nu mai gresesc! Este exclus sa mai repet aceleasi greseli, una dintre cele pe care le-am facut in trecut a fost sa-mi expun public relatia de iubire! Nu vreau sa mai vorbesc despre ele, ma limitez doar a spune ca da, imi bate inima din iubire pentru cineva! Vreau sa tin pentru mine, este mai bine asa. Sunt extrem de fericita, de implinita si imi este foarte bine!", a spus Andreea Mantea.

Andreea Mantea, surprinsă în braţele unui bărbat celebru. "Am început săptămâna bine" FOTO

Vedeta a recunoscut ca nu a avut niciodata dorinte marete ci a vrut in principal doar sanatate pentru ea si cei dragi, iar restul a venit de la sine. Pentru anul acesta, vedeta spera ca va fi surprinsa in mod placut.

"Nu mi-am dorit niciodata lucruri marete, ci sa fim sanatosi. Asta este tot ce-mi doresc! Recunosc, mi-ar placea ca 2019 sa ma surprinda placut! Sunt o fire foarte activa si ma plictisesc foarte repede, imi plac provocarile, asa ca astept ca 2019 sa-mi aduca lucruri noi si frumoase, daca se poate!", a spus Andreea Mantea.