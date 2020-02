Andreea Mantea, MOMENTE DE COŞMAR în Turcia. Şi-a pierdut copilul! VIDEO

Andreea Mantea a dezvăluit că i s-au stricat frigiderul, hota și mașina de spălat, după care a cedat și centrala.

"După ce ni s-a stricat frigiderul, după ce ni s-a stricat hota , după ce că mașina de spălat îmi agață hainele, a cedat și centrala! Am fost mutați la hotel, unde am constatat că nu e viața chiar atât de grea precum spun unii și alții. Am vrut să va împărtășesc această mică întâmplare", a povestit Andreea Mantea.

După ce a ajuns la hotel, prezentatoarea s-a panicat din nou când și-a dat seama că n-a fost cazată în aceiași cameră cu băiețelul ei.

"Doamne, unde îmi e copilul? Unde e, că nu înțeleg? Doamne ferește! Fii atent că ne-au pus în camere diferite! Noroc că au zis aștia la recepție. Deci ne-au pus în camere diferite. Ce femeie nebună! Să mă duc la 1307. Noroc că a zis...a zis 1303 și 1307... Și zic cum adică sunt două camere și n-am mai înțeles...", a spus Andreea Mantea.

David, care locuieşte cu mam a sa în Turcia, era în cealaltă cameră cu o prietenă a vedetei, din echipa de filmare!