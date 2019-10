Andreea Mantea, primele dezvăluirii despre BOALA EI. Ce interdicţie are VEDETA

Andreea Mantea a făcut o dezvăluire importantă, și anume că este bolnavă.

"Auzi, da' iartă-mă că te întreb, dar eu la boala pe care o am, și pe care o ai și tu, problema de sănătate pe care o avem... eu n-am voie alcool, tu de ce ai voie alcool?", l-a întrebat Andreea Mantea pe Jador.

"Da' când am băut alcool?", a răspuns Jador, moment în care reacția Andreei Mantea a venit prompt.

"Aseară", a replicat prezentatoarea show-ului "Puterea dragostei". "Da' de unde știe?", a întrebat Jador, prins în fapt.

Andreea Mantea a fost deranjată şi de atitudinea concurenţilor.

"Copilul meu nu are haină de iarnă și am pus pulovere pe el câte cinci și l-am trimis așa la grădiniță. Nu m-am dus la mall să stau să mă așteptați voi pe mine aici. Copilul meu! Eu am respect față de voi, voi aveți respect față de mine în primul rând și apoi față de oamenii care lucrează aici. Nu vă convine, plecați! Trag de mine, mă trezesc la 7, ajung la 8, 8 jumate acolo, mă machiez de nu mai pot că am nevoie de reconstrucție facială, altfel nu-mi explic de ce stați cu orele, nu înțeleg și nu o să înțeleg în viața mea, mă machiez 2 ore, intru la 10 și jumătate pe post și filmez, iar apoi merg unde vreau eu. (...) Rușine să vă fie! Că nu mă duc nici eu să-mi fac unghiile și să-mi cumpăr lucruri personale. Sunt extrem de bolnavă și nu m-am dus o dată la doctor când eu aveam programate filmări", a spus Andreea Mantea.