Andreea Mantea a făcut anunţul în direct: "Am luat o decizie. Plec!"

Andreea Mantea vrea să-şi dea demisia. Invitată la “Teo show”, Andreea Mantea a făcut un anunț șoc. Frumoasa brunetă a anunțat că intenționează să nu mai prezinte “Puterea Dragostei” din cauza faptului că persoanele care participă la emisiune au personalitate și nu țin cont de reguli.“Am luat o hotărâre. Ce fac concurenţii a ajuns la un alt nivel. Dragostea îşi spune cuvântul, pe ei îi apucă toate stările, aruncă prin casă cu diverse. Am luat o decizie: plec! De ce să mai ţip? De ce să facă mişto lumea de mine pe site-urile de socializare că urlu? Mai bine plec! Dacă nu am tăia la montaj, s-ar închina oamenii, unde s-ar ajunge.

Andreea Mantea se numără printre cei mai bine plătiți prezentatori TV din showbiz-ul autohton. Gazda emisiunii Puterea Dragostei, transmisă de Kanal D, se află la al doilea sezon consecutiv, însă după experiența din Turcia, vedeta nu s-a lăsat prea ușor convinsă să continue în acest show. Pe lângă faptul că întreaga producție este realizată în România, frumoasa brunetă încasează un salariu fabulos.

Este vorba despre 8.000 de euro, bani pe care Andreea Mantea îi primește în fiecare lună, pe toată durata emisiunii matrimoniale cu care postul trustului Dogan își propune să cucerească audiențele în această primăvară.

Lunile petrecute în Istanbul și-au pus amprenta asupra Andreei Mantea, care a vorbit despre dorința de a învăța limba turcă și despre măsurile luate în acest sens: „Da, am luat câteva lecții de turcă", a spus vedeta. În ceea ce privește mâncarea din Turcia,frumoasa brunetă a recunoscut că nu putea rezista tentației de a gusta din deliciile locale. „Îmi este foarte greu să fac față, nu prea pot să mă abțin, mai ales de la dulciuri. Dar cred că am descoperit secretul: consum foarte multe ceaiuri și simt eu că acestea mă ajută să nu mă îngraș. Uite, un alt lucru de care mă bucur de când filmăm la Istanbul: soarele! Este un pic mai cald decât în România. Și cerul parcă are altă culoare aici. Nu am pomenit atâta frumusețe într-un singur loc, orașul acesta are câte puțin din toate" , povestea Andreea Mantea, la vremea respectivă.

Dacă Andreea Mantea a întâmpinat unele probleme de adaptare în Turcia, fiul său David nu s-a aflat deloc într-o astfel de situație. Micuțul începuse deja să îndrăgească viața din Istanbul, ba chiar și-a făcut și prieteni noi, chiar dacă o vreme i-a fost dor de casă, după cum mărturisește bruneta: Cred că mai mult o dorea pe Lara, iubita lui de la grădinița din România, dar i-a trecut imediat, că a găsit o altă „Lara" la grădinița din Istanbul. El s-a adaptat foarte repede la locurile de aici, cred că este mult prea mic ca să conștientizeze schimbarea", spunea vedeta.