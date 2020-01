Andrei Nedelea se află în stare critică la Fundeni. Actorul de 25 de ani are nevoie urgentă de ajutor

Andrei Nedelea trăiește o adevărată dramă după ce a făcut o infecție gravă la plâmâni, la scurt timp de la o altă intervenție medicală de mare risc, și anume un transplant renal. Acum, pentru a supraviețui, actorul are nevoie de sânge ca de aer. ”E vital să primească sânge grupa A pozitiv şi masă trombocitară”, spun apropiații, care se roagă ca Andreo să poată depăși momentele critice.

Situația dramatică în care se află actorul a impresionat o mulţime de oameni. Mulţi s-au înghesuit să doneze viaţă pentru artist dar... nu toți au reușit, din cauza lipsei de personal din centrelor de recoltare, mai ales în weekend.Pe de altă parte, prietenii și apropiații nu s-au lăsat și au pus pe adresele de socializare o serie de mesaje pentru ca Andrei să primească sânge.

”Fratele Nedelea are 25 de ani. A suferit un transplant de rinichi în urma căruia a intervenit o complicaţie pulmonară. E intubat şi are nevoie urgentă de donatori de sânge. Se poate dona la orice centru de transfuzii din ţară, cu precizarea clară: "Masă trombocitară, pentru Andrei Nedelea, secţia de Urologie ATI II, Spitalul Fundeni", a scris Mishu, un coleg, apoi cântăreața Ana Mardare, și ea trecută prin situații critice, a pus un mesaj pe adresa ei de Facebook.

”Haideți să-l ajutam pe tânărul actor, Andrei Nedelea, născut în ‘94! Sa doneze lumea sânge ( A2 pozitiv),ca e vai de capul lui... Sunt momente critice prin care trece! A făcut un transplant de rinichi nereușit la Spitalul Fundeni. Distribuiti, vă rog, să ajungă la cât mai multa lume”.

Andrei Nedelea se află pe patul de moarte, dar mesajele de susținere vin zilnic. ”Avem nevoie de voi! Andrei Nedelea, colegul nostru de la Ohhimark, colaborator al revistei The Interwission are nevoie de sânge !!! Andrei a participat activ in susținerea trupelor din underground, acum este nevoie urgentă sa-l îl ajutam și noi prin donarea de sânge. Nu contează grupa sanguină, are nevoie de masă trombocitară. Sângele se poate dona la centrul de transfuzie Victoriei http://ctsbucuresti.ro/cum_donez.html sau la orice alt centru de recoltare din țară. Datele pe care trebuie să le specificați sunt: Nedelea Andrei, secția urologie, ATI II, Spitalul Fundeni, pentru masa trombocitară. Haideti curajosilor, avem nevoie de voi!”, au menționat și cei de la Underground Music, unde actoril colaborează, pe adresa de socializare.