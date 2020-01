Angela Gheorghiu a dezvăluit drama vieţii sale. Sacrificul IMENS făcut de dragul unei MARI CARIERE

Angela Gheorghiu a fost avertizată de prieteni în ceea ce privește relația cu partenerul său de viață, însă "când eşti îndrăgostit, eşti complet orb. Şi nu vrei să ştii nimic!". Până la urmă, soprana a decis să pună punct unui mariaj de 17 ani.

Soprana Angela Gheorghiu, SNOPITĂ ÎN BĂTAIE de fostul soţ

"Acum sunt diferită. În ziua în care am acceptat că trebuie să divorţez de Roberto (n.r. - Roberto Alagna, un celebru tenor italian), sunt sigură că adevărata mea persoană a ieşit la suprafaţă. Nu pot să mă mai prefac", a spus Angela Gheorghiu.

"Am decis sa nu am copii. A fost foarte clar chiar de la inceput, intai cu Andrei (nr. - Andrei Gheorghiu, fiul violonistului și profesorului Ștefan Gheorghiu), apoi cu Roberto. Nici unul dintre ei nu a obiectat. Am luat aceasta decizie din cauza muncii mele. Odata am intrebat un medic, prieten, ce s-ar intampla cu vocea mea si cu corpul meu daca as avea un copil. Mi-a spus ca nimeni nu poate prezice cum ar raspunde, ca fiecare voce si corp au propriul mecanism. Exista cazuri ale unor femei care erau soprane si carora, dupa sarcina, li s-a schimbat vocea", a mai declarat Angela Gheorghiu.