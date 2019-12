Angela Rusu, în stare de şoc! Sala de nunţi a cântăreţei, distrusă într-un incendiu de proporţii VIDEO

Angela Rusu a inaugurat sala de evenimente in vara acestui an, iar valoarea investitiei se ridica la peste 600.000 de euro. Acolo trebuia sa fie gazduit, chiar in aceasta duminica, de la ora 17:00, un eveniment la care urmau sa participe aproape 500 de persoane, angajati ai unei fabrici.

Un copil de 12 ani a ars de viu, după ce hainele i s-au aprins de la focul din casă

Alarma la 112 a fost data in jurul orei 14:30 iar la fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii voluntari din Gherla si un echipaj de la Detasamentul din Dej. Acestia au constatat ca incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati.

Pompierii au luptat timp de cateva ore cu flacarile uriase. Momentan nu sunt cunoscute cauzele care au dus la producerea incendiului.