ANI, sesizat de deputatul Ungureanu cu privire la o fostă coordonatoare din Agenţia Medicamentului

El a explicat după depunerea sesizării, într-o declaraţie de presă publicată pe pagina sa de Facebook, că, potrivit site-ului ANMDM şi declaraţiei de avere şi interese depuse pe 11 octombrie 2019 de Alina Muşetescu, aceasta se declară asociat în cadrul unei firme, cu 34% din părţi sociale, menţionând că societatea nu mai desfăşoară activitate de trei ani şi urmează a fi suspendată.



Acesta a subliniat că nu se spune că, de fapt, această firmă ar fi suspendată şi că Muşetescu a semnat studii clinice pentru această companie în care apare că ar fi fost acţionară.



Ungureanu a declarat că Muşetescu a fost pusă în funcţie de "unul dintre acoliţii lui Vâlcov".



"Trebuie să se verifice dacă au existat incompatibilităţi şi conflict de interese între calitatea doamnei de coordonator al unui serviciu de aprobare a studiilor clinice şi această participaţie pe care a avut-o în această firmă sau şi în altele. Am mai citit că ar mai fi fost acţionar şi în alte firme", a adăugat Ungureanu.



Potrivit acestuia, ANMDM a fost "controlată de PSD, prin Darius Vâlcov".



El a menţionat că a cerut personal, marţi, ministrului Sănătăţii să facă verificări la Agenţia Naţională a Medicamentului.



Ungureanu consideră că ANI, DIICOT, DNA nu se autosesizează din cauza 'lenei, incompetenţei, corupţiei, indiferenţei'.



El a susţinut că ANI are în lucru, pe cazul Dragnea, la o sesizare pe care a făcut-o în urmă cu 2 ani şi jumătate, un dosar despre care nu ştie "să se fi mişcat".



În opinia sa, e "dezolant" că instituţii unde sunt oameni bine plătiţi, cu o independenţă garantată de lege, "se autocenzurează". "Am auzit, mai nou, că în perioada PSD-istă procurorii, inspectorii ANI (...) nu şi-au făcut treaba", a afirmat Ungureanu.



Potrivit acestuia, ANI trebuie să dea dovadă de integritate, iar dacă sunt "presiuni ilegitime" asupra inspectorilor ANI, trebuie să se spună la timp.