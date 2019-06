Antonia, complet goală la 30 de ani. Cum arată vedeta şi ce mesaj i-a trmis mama sa când a văzut pozele FOTO

Antonia a postat pe rețelele de socializare coperta revistei "Marie Claire", unde apare complet dezbrăcată. vedeta a acceptat să facă o ședință foto incendiară în urmă cu câteva săptămâni, iar de curând rezultatul a fost tipărit în paginile celebrei publicații.

"30 and lovin it (n.r.: Am 30 de ani și iubesc acest lucru)!!!", a fopst mesajul postat de Antonia.

La câteva minute de la publicarea imaginii, Denise Iacobescu i-a scris fiicei sale: "Frumusețe angelică... te iubesc enorm!!! Sunt mandră de tine!". "@denise.iacobescu Te iubesc", a răapuns Antonia.