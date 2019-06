Antonia s-a făcut de râs! Vedeta a vorbit public despre SITUAŢIA JENANTĂ

Antonia a furat o brățară dintr-un magazin și a recunoscut acest lucru public. Vedeta a mărturisit că i-a fost teamă că va fi prinsă, în timp ce fura o brățară dintr-un supermarket alături de o prietenă, pe vremea când era încă la liceu, în America.

"Am furat ceva dintr-un magazin. Eram cu prietena mea. Era să ne prindă. Mi-a fost atât de frică! Am furat o brățară. Nu costa cine știe ce, dar am furat-o! Eram mică!", a mărturisit Antonia.