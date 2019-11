Antrenează designerul din tine, de Black Friday la PIATRAONLINE

De ce sa alegem piatra?

Piatra naturala este considerata o solutie moderna si de calitate in ceea ce priveste amenajarile interioare, este acel produs care te convinge in timp ca a meritat investitia. Piatra naturala este si un bun conductor termic, asa ca alocarea sumei mai mari pentru amenajare va fi amortizata prin costuri mai mici pentru energie si caldura.

Cand vorbim de partea estetica, piatra naturala reprezinta mereu o varianta aparte, unica, care nu se va demoda niciodata. Indiferent de locul in care aceasta este amplasata, piatra naturala va arata deosebit in locuinta ta. In plus, este foarte rezistenta la socurile mecanice, la zgarieturi si pete, atat timp cat este tratata corespunzator si are o durata de viata mult mai mare, decat cea a alternativelor ceramice pentru placari.

Reduceri la piatra naturala de Black Friday

PIATRAONLINE a ales ca in acest an, Black Friday sa inceapa la 00:00 si sa se incheie abia dupa 24 de ore, timp in care clientii pot plasa comenzi atat online, cat si offline si pot participa la "Glow in the Dark Party", petrecerea care tine ofertele in priza toata ziua. Fii primul care descopera reducerile masive la zeci de modele si produse din piatra naturala, pe ritmurile hiturilor de altadata. Straluceste pe ringul de dans si traieste un Black Friday altfel.

Doar o data pe an iti poti decora casa si gradina la preturi atat de mici, motiv pentru care compania aduce un bonus: posibilitatea de a te consulta cu un arhitect. Daca vii pe 15 noiembrie in showroom-ul din Aleea Teisani, poti cere consiliere pentru propria amenajare a locuintei. Intra pe site-ul PIATRAONLINE si programeaza o intalnire cu unul dintre arhitectii nostri.

Fiecare proiect este important pentru echipa PIATRAONLINE, la fel si dorinta de a evolua si de a ne dezvolta constant pentru a oferi cele mai bune servicii. Echipa doreste ca timpul petrecut in showroom sa fie unul cat mai optimizat, astfel ca este recomandat sa iti programezi o intrevedere cu arhitectul, sa ii prezinti proiectul tau pentru a primi cele mai bune sugestii.

PIATRAONLINE este primul magazin online de piatra naturala din Romania, un lider de piata. De peste 10 ani, compania selecteaza si importa cea mai buna piatra naturala din toate colturile lumii, motiv pentru care firma se identifica ca un generator de inspiratie, un loc in care creatia nu are limite.

Inscrie-te la newsletter-ul PIATRAONLINE, pentru a afla in avans care sunt ofertele companiei de Black Friday si sa nu ratezi lansarea campaniei. Gasesti toate detaliile despre Black Friday 2019 la PIATRAONLINE pe pagina dedicata. Ai Black Friday 24 de ore, incepand cu 00:00, in showroom si online. Lasa-ti adresa pe blackfriday.piatraonline.ro ca sa fii sigur ca prinzi startul.

Antreneaza designerul din tine si fii primul care afla cand incepe maratonul de oferte!