Antrenorul Craiovei "recidivează": La 2-0 pentru Ajax am închis televizorul, ce să mai văd?

Antrenorul Universităţii Craiova a recunoscut la ultima conferinţă de presă că a ratat revenirea fantastică a lui Tottenham din partida cu Ajax: s-a culcat la 2-0 pentru olandezi şi a aflat că londonezii sunt în finală abia dimineaţa, când şi-a deschis telefonul. "Credeam că e o greşeală", recunoaşte, sincer, Papură.

"Probabil suporterii Ajaxului au ajuns pe la spital. Vă daţi seama... Să ai 2-0 şi 1-0 în deplasare. Nici în cel mai negru vis nu te gândeai... Am închis televizorul la 2-0... Ce să mai văd!? Şi când am văzut dimineaţa 3-2, am zis că e greşit. Vorbesc foarte serios. Adică nu era nimic de jucat. Un Ajax puternic. Ăsta este fotbalul, te poţi aştepta la orice. Nu mă mai surprinde nimic. Gândiţi-vă la finala pe care Manchester United a câştigat-o în minutele 90+1 şi 90+3", a spus Corneliu Papură.

În urmă cu o săptămână, înainte de meciul Craiova - FCSB 0-2, Corneliu Papură precizase că nu a avut energia necesară pentru a urmări confruntarea Barcelona - Liverpool 3-0, din manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor. "Am un program atât de încărcat. Îi ştiu pe toţi de la Steaua, îi visez şi chiar nu mai am putere să stau până la 10 noaptea, când se joacă în Europa. Chiar nu mai am putere fizică să mai stau să urmăresc încă un meci. Aş vrea să văd Barcelona cu Liverpool, dar nu mai am puterea fizică să o fac", declara atunci Cornel Papură.

Totodată, acum două săptămâni se arăta dezinteresat de jocul CFR Cluj - Viitorul, în urma căruia Craiova îşi putea consolida sau nu locul 3 în Liga 1. "Nu mă interesează, vreau doar să mă odihnesc. Să scap de uzură. Nici nu cred că o să mă uit la meci. Joacă Judd Trump şi Ding Junhui, cred că o să mă uit la snooker", spunea Papură.