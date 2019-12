ANUL NOU 2020. De ce trebuie să mănânci 12 boabe de struguri Şi de ce se deschid larg ferestrele în noaptea de Revelion

ANUL NOU 2020. Una dintre cele mai populare traditii presupune ca in meniul de Revelion sa includem neaparat si boabele de struguri. Acest obicei provine din Spania si America Latina, unde oamenii mananca 12 boabe de struguri pentru fiecare bataie a ceasului la trecerea dintre ani, pentru fiecare punandu-si cate o dorinta. Celelalte popoare au preluat aceasta traditie si, obisnuind sa consume boabe de struguri inainte de intrarea in Noul An, pentru a avea parte de 12 luni imbelsugate si pline de sanatate. Iata alte zece traditii si obiceiuri specifice pentru noaptea de Revelion:

Mananca peste

O alta superstitie spune ca trebuie sa mananci peste in noaptea de Revelion ca sa te poti strecura printre probleme si obstacole in noul an, cu agilitatea unui peste in apa.

Pune fructe rotunde pe masa

Fie ca le mananci sau nu, este bine sa ai fructe rotunde pe masa de Revelion. In timp ce fructele simbolizeaza vitalitate, sanatate, forma sferica a acestora este asociata cu sansele la perpetuitate in lucrurile bune din viata ta.

Mananca legume verzi

In noaptea de Revelion, tot ce este verde este asociat cu banii pe care ii vei castiga in anul ce urmeaza. Asadar, mananca tot felul de verdeturi pentru a atrage bunastarea financiara.

Poarta ceva nou si ceva rosu

Tot de Revelion trebuie sa porti o haina noua, care simbolizeaza schimbarea si prospetimea. De asemenea, tine ceva rosu asupra ta. Te apara de spiritele rele si privirile malefice.

Fara certuri in noaptea dintre ani

Nu termina anul in situatii tensionate. Impaca-te cu cei care te-au suparat in 2019 si intra in anul nou cu ganduri bune. Se spune ca astfel vei avea parte numai de evenimente favorabile.

Pastreaza bani in buzunar

Numaratoarea inversa pentru noul an trebuie sa te prinda obligatoriu cu bani in buzunar. Astfel te vei bucura de castiguri si bunastare tot anul viitor.

Nu intra cu datorii in Noul An

Incearca sa scapi de datorii cat mai repede cu putinta, altfel vei avea probleme cu banii tot anul viitor. De asemenea, nu imprumuta bani in prima zi din an.

Pune-ti o dorinta

Se spune ca daca iti pui o dorinta la cumpana dintre ani, aceasta se va implini in anul ce urmeaza, cu conditia sa nu spui nimanui ce iti doresti.

Aprinde o lumanare

Pentru ca anul care vine sa fie luminos, aprinde o lumanare sau o candela in seara de Revelion si las-o aprinsa pana dimineata.

Deschide ferestrele

Imediat ce vei intra in 2020, deschide larg ferestrele pentru cateva minute. Astfel, casa ta va fi purificata, iar spiritele rele vor fi alungate.