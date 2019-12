Anunţ devastator, un cunoscut comediant a murit la 32 de ani. Luna viitoare urma să devină tată

Chris Cotton era gazda unui reality show online la Comedy Central, intitulat "Every Damn Day". Vestea a fost confirmată de postul de televiziune, care a anunţat: "Suntem devastaţi de pierderea lui Chris Cotton, un foarte haios comediant, membru al familiei Comedy Central. Originar din Pennsylvania, Cotton s-a remarcat prima oară pe scena Raven Lounge, din Philadelphia, iar de anul trecut s-a mutat în televiziune. Recent scosese şi o carte, "What My Dad Did: My Theory on Joke Writing".

Presa scrie că soţia lui Chris Cotton, Ericalynn, este însărcinată, ea urmând să nască luna viitoare. În memoria comediantului, GoFundMe.com a realizat o pagină specială de strângere de fonduri, banii urmând a fi donaţi soţiei.

Nu sunt cunoscute deocamdată cauzele morţii lui Chris, însă cel mai probabil este vorba de un infarct.