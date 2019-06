Anunţ şoc al Marianei Ionescu Căpitănescu. Drama cumplită a fost mărturisită acum: S-a sinucis!

Artista a mărturisit cum fratele ei suferea de depresie. Familia nu știa și, cum erau la țară, nu prea exista moda cu "depresia ca boală". Familia ei nu a știut ce se întâmplă cu Viorel și nici el nu știa să le zică, conform ciao.ro.

Așa că tânărul a recurs la un gest nesăbuit. Viorel, fratele cântăreței de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu, s-a sinucis. Cum? A început să fumeze din ce în ce mai multe țigări până când trupul lui a fost intoxicat de substanțele nocive.

"Am avut o copilărie grea, am muncit cot la cot cu părinţii mei la câmp, iar acasă eram ca a doua mamă pentru fraţii mei. Cred că de la 10 ani am început să muncesc. Învăţam când eram cu vitele pe câmp, mama nu mă lăsa să stau cu o carte în mână. Am ştiut că trebuie să plecăm, să reuşim în viaţă. Unul dintre fraţii mei a avut o depresie ascunsă. Diferenţa de vârstă dintre mine şi Viorel era de trei ani. A fost o veste atât de rea şi de şocantă încât nu mi-a venit să cred că nu mi-am dat seama în ce situaţie se afla el. Şi-a pregătit sfârşitul", a spus vedeta.