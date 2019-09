ANUNŢ VIRAL pe FACEBOOK: "Vând maşina pentru a-mi trata fetiţa". Povestea cutremurătoare din spatele postării

Un anunţ copleşitor face înconjurul reţelelor de socializare. "Noi locuiam în Norvegia, am locuit acolo până în martie 2018. Am plecat pentru că nu mai aveam de lucru şi începuseră şi problemele pentru imigranţii cu copii. Sistemul de acolo este puţin atipic. Am decis să plecăm, nu mai aveam motive să stăm acolo. Am ajuns la final de martie în România, am luat-o de la capăt. Eu eram de mult plecat afară, am fost mai întâi în Italia cu familia. Ne-am întors la Suceava pentru că acolo erau naşii fetei şi am zis să venim lângă cineva drag, să încercăm să o luăm de la capăt. M-am înscris şi la şcoala de şoferi profesionişti şi, după ce am trecut de examenul teoretic, în septembrie 2018, am făcut şi toate actele pentru copii, pentru că fetiţele noastre sunt născute acolo. În ziua în care am mers să facem şi paşapoartele, ca să le avem, mi s-a părut că văd ceva în ochiul Adelinei. Soţia mi-a spus că ea nu vede nimic şi că poate sunt eu paranoic. De ziua fetiţei am văzut chestia aia şi am dus-o la un oftalmolog. Medicul să cadă din picioare când s-a uitat la ochiul fetiţei, ne-a zis că e ori cancer, ori e dezlipită retina. Am mers la Bucureşti, la un medic foarte bun, şi acolo ne-a spus imediat că este retino-blastom, cancer. De acolo ne-a trimis la Fundeni, la o colegă de-a dânsului, care ne-a confirmat diagnosticul şi ne-a spus că nu prea se poate face nimic în România. Ne-a întrebat ce vrem să facem şi noi am zis că vrem prima dată să salvăm copilul, şi apoi ochiul dacă se poate", a explicat Petru Bucur pentru DCNEWS.

Retinoblastomul este o tumoră malignă oculară, ce se dezvolta în retină. Retinoblastomul apare în general la copiii cu vârste de sub 6 ani, cel mai frecvent diagnosticat fiind la copii cu vârsta între 1 - 2 ani. Frecvenţa acestui tip de cancer variază intre 1 la 18.000 şi 1 la 30.000.

"De atunci a început căutarea, am dat mailuri pe la clinici din Barcelona, Turcia, Franţa, Italia. La Siena, este a doua cea mai bună clinică din Europa pe cazuri din astea, şi am zis să mergem acolo, pentru că ştim şi limba. La Siena numai cât a văzut-o medicul de la urgenţe şi-a dat seama ce are, dar nu ne-a primit la tratament, pentru că ne trebuia un formular european. Numai că acesta durează mult să îl iei şi, de multe ori, se aprobă prea târziu. Din Italia am sunat în România vreo două ore până când am aflat ce trebuie la acel dosar, ca să aflu că de fapt trebuia să aduc copilul înapoi în România, să facă investigaţii, să completez un dosar stufos şi să mă rog ca într-o lună de zile să fie acceptat. Ori la retino-blastom, într-o lună de zile mai bine cumperi sicriu decât să aştepţi", ne-a explicat tatăl Adelinei.

Până la urmă, s-a găsit o soluţie. Bunica fetei, rezidentă cu acte în regulă în Italia, a reuşit să îi treacă pe Adelina şi pe Petru pe asigurarea sa de sănătate, astfel încât costul tratamentului să fie acoperit. Dar nici aşa nu a fost uşor pentru familia Bucur.

"A treia opţiune a fost să facem asigurare medicală, să reuşim să devenim rezidenţi în Italia. Mama mea ne-a luat pe mine şi pe Adelina pe taxele ei, pe asigurarea ei, ca să ne facă un fel de card de sănătate, pentru un an de zile. Asta ne-a ajutat să începem tratamentul.

Partea grea a fost că am stat mereu cu fata în spital, şi soţia venea să mă schimbe, dar şi ca să stăm cu toţii, pentru că fetiţele sunt obişnuite să stea împreună şi plângeau una după alta. Soţia mea a trebuit între timp să stea pe undeva între timp, a fost dificil. Mama mea, spre exemplu, stă în nordul Italiei, am două surori în sud, iar spitalul este în centrul Italiei unde efectiv nu am pe nimeni. Asta ne-a doborât mult, cheltuielile foarte mari. În martie, a făcut ultima chimioterapie, iar în iunie ultima crioterapie. De multe ori puteam sta trei zile în spital, trei, maximum patru zile afară şi apoi iar în spital. Nu aveam intervale prestabilitate, totul depindea de evoluţia bolii. Nouă ne-ar fi fost ideal să găsim să stăm pe lângă spital, dar e un oraş turistic şi a fost foarte dificil. La un moment dat ne-a găzduit biserica, într-un apartament al lor unde a mai stat un cuplu de români cu aceeaşi problemă ca şi noi", ne-a mai spus Petru Bucur.

Pentru că viaţa în Italia nu este ieftină, iar cazarea în apropierea spitalului este greu de găsit şi nu la cele mai mici preţuri, Petru Bucur a decis să îşi scoată maşina la vânzare. A pus anunţul pe o platformă de anunţuri online din România şi, pentru a nu fi considerat samsar, a menţionat în anunţ şi pentru ce are nevoie de bani.

Nu a fost, însă, de ajuns pentru cei care au citit anunţul.

"Când am pus anunţul pe OLX, am scris chestia asta, pentru a vedea lumea de ce vând maşina, să nu creadă oamenii că sunt samsar. Intenţia mea asta a fost să arăt că nu sunt un comerciant, nu mă ocup cu aşa ceva, să vadă că am nevoie de bani, de asta o vând şi, ca să se convingă, am lăsat şi linkul către pagina Adelinei. Vestea bună este că am primit multe apeluri de la oameni care nu au vrut să cumpere maşina, dar au vrut să doneze pentru Adelina, lucru care m-a surprins şi m-a bucurat foarte mult. Am reuşit să şi vând maşina, am avut noroc. Dar nu am fost ferit nici de cei care au crezut că sunt samsar. Ba chiar am primit mesaje de la unii care ziceau că ştiu ei că eu mai am vreo 10 maşini la vânzare, că le dau kilometrajul înapoi, lucruri din astea", a declarat bărbatul.

Şi cu cei de la platforma de anunţuri au fost probleme. Anunţul iniţial al bărbatului a fost dezactivat automat, pentru că, spune el, ar fi încălcat reglementări ale companiei.

"Ei aşa mi-au zis şi îmi pare rău că nu am făcut poze la conversaţia de pe chat cu reprezentantul platformei. Că am încălcat nu ştiu ce norme când am scris anunţul, că trebuia să pun doar descrierea maşinii şi atât. Nu ştiu dacă ei au zilnic anunţuri care să aibă sute de mii de vizualizări şi cred că mi l-au dezactivat pentru ca eu să fac altul şi să generez trafic din nou pentru ei. Ulterior, am reuşit să reactivez anunţul", a transmis Petru Bucur.

Adelina are pubertate precoce la 3 ani şi jumătate, adică trece prin ceea ce trec adolescentele, ceea ce e foarte mult pentru un copil de trei ani. Acum îi curge sânge din nas, cade din picioare des. Pe 3 octombrie începem noi investigaţii, pentru a se vedea dacă nu există riscul să fie un alt cancer. Ea oricum nu a făcut chimioterapie normal, intravenos, ci doar în sala de operaţii, printr-o procedură mai complicată", a mai spus Petru Bucur pentru DC NEWS.

Mai jos aveţi conturile unde puteţi dona:

https://www.paypal.me/donatiibucuradelina

- CONT RON ( lei Românesti) - RO27RZBR0000060020622592

BUCUR PETRU CIPRIAN

- CONT EURO -

RO54RZBR0000060020622591

BUCUR PETRU CIPRIAN

COD SWIFT - RZBRROBU (pentru RON/€)( Raiffeisen Bank)

- CONT MLD ( lei Moldovenesti ) - MD92VI225911608150915045

BUCUR SVETLANA

COD SWIFT - VICBMD2X ( pentru MLD)

COD fiscal - 5511067221333230 ( Svetlana Bucur, lei MLD )

De asemenea, puteţi rămâne la curent cu evoluţia din cazul Adelinei şi accesând link-ul paginii de Facebook dedicate fetiţei.