Are 25 de ani, este şefă de promoţie la facultate şi s-a logodit cu un profesor de 71 de ani. "M-a cucerit cu pasiunea lui"

Tânăra, Cameron Platt, a scris pe platforma de socializare Facebook că relația ei cu fostul profesor de 71 de ani, Lee Clark Mitchell, este acum „oficială", scrie virale.ro.

Cameron Platt, care tocmai și-a terminat masteratul la Universitatea Oxford, susține că relația ei cu fostul profesor de 71 de ani a început în urmă cu șase luni.

Lee Clark Mitchell, care va împlini 72 de ani în luna iunie, era președintele departamentului de engleză al Universității Princeton, când Cameron Platt i-a fost studentă, în urmă cu cinci ani.

„M-a cucerit cu inteligența, sensibilitatea și pasiunea lui. Cursurile lui mi-au schimbat pentru totdeauna modul de gândire. Până când am absolvit, el mi-a devenit un mentor drag și devotat", a scris tânăra de 25 de ani pe internet.

„Curând, am înțeles că simt ceva special pentru el. La sfârșitul celor doi ani de studiu la Oxford, după ce m-am gândit mult și după ce am fost încurajată de minunații mei prieteni, am decis să îmi încerc norocul", a adăugat ea, alături de o fotografie cu inelul ei cu diamant.

Prima lor întâlnire a avut loc la Muzeul Metropolitan din Manhattan, în septembrie, după ce tânăra și-a făcut curaj să îl invite pe fostul ei profesor la o întâlnire.

„Până la urmă, ne-a devenit imposibil să negăm că ne simțim făcuți unul pentru altul. Acum nu ne dorim altă viață decât cea pe care ne-o facem împreună", a mai scris tânăra.

Profesorul a fost căsătorit anterior cu Carolyn Abbate, în vârstă de 63, „unul dintre cei mai admirați istorici ai muzicii din lume". Cei doi ar avea împreună doi fii.

Universitatea Princeton a transmis că nu este potrivit să comenteze relații personale ce au loc în afara instituției.