Are doar 16 ani, este dansatoare şi a fost admisă la facultatea de Fizică cu nota 10. Faceţi cunoştinţă cu Ilinca Lianu FOTO

Concursul de fizică "Augustin Maior" se adresează exclusiv elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a din ţară, iar Ilinca a fost unul dintre participanţii ediţiei din acest an, scrie ebihoreanul.ro. S-a dus tocmai pentru că ştia că învingătorii primesc un loc garantat în facultate, iar ea îşi doreşte să studieze această disciplină.

"Ştiinţele exacte, matematica şi fizica în special, au reprezentat încă din clasele primare materii faţă de care am avut o mai mare aplecare şi la care am avut şi participări la olimpiade. Fizica are o mai mare componentă practică, ceea ce m-a determinat să iau mai mult în considerare această opţiune şi ca variantă de abordare a viitoarei mele profesii", a declarat Ilinca pentru BIHOREANUL.

Competiţia a constat în rezolvarea la alegere a două probleme şi într-un subiect de teorie. Ilinca le-a rezolvat cu brio pe toate şi a obţinut punctajul maxim, 100. Astfel, peste doi ani, când va absolvi liceul, are un loc garantat ca studentă la UBB, la Facultatea de Fizică.

Adolescenta nu a decis încă ce carieră va urma, dar ştie că va avea uşi deschise spre învăţământ, cercetare, domeniul IT, sectorul medical sau industrial. "Odată ajunsă studentă, voi hotărî specializarea pe care o voi îmbrăţişa după terminarea facultăţii", a precizat adolescenta, ţinând să le mulţumească tuturor profesorilor alături de care a învăţat fizică.

Campioană şi la dans

Performanţa în fizică nu este singura reuşită a Ilincăi Lianu. Recent, ea a devenit campioană naţională şi la dans. Ea practică dans sportiv de când avea doar 3 ani. "După 13 ani, este deja un mod de viaţă. Dansul întotdeauna mă bucură şi reuşeşte să completeze armonios, spun eu, latura activităţilor şcolare cu cea extraşcolară, artistică", spune fata.

În luna octombrie, Ilinca şi partenerul ei de dans, Raul Popa, au devenit campioni naţionali, câştigând Campionatul Naţional de Clase de la Bucureşti, la cea mai înaltă clasă valorică, A latino, categoria de vârstă 19-35 de ani. Ilinca se antrenează la Clubul "Stelele Dansului", cu antrenorul Stelian Ghiţă, şi este convinsă că fără ajutorul acestuia nu ar fi ajuns campioană.

Tânăra orădeancă are în palmares două titluri de campionaţă naţională, două titluri de vicecampioană, numersoase finale, clasări pe podium şi participări cu succes în competiţii naţionale.