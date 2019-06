Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 30 IUNIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PROTECTIA SINELUI – PANTOFI PUTERNICI!

Arhanghelul Mihail are un cadou pentru tine, o noua pereche de pantofi ! Vizualizeaza-te cum ii porti atunci cand simti ca ai nevoie de mai multa putere, curaj si protectie.

Acest scut iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Sunt vremuri in viata ta in care te intrebi cum vi reusi sa faci fata, cum vei merge mai departe, cum te vei descurca cu o anumita situatie sau persoana. Asemenea vremuri provocatoare iti solicita sa "sapi adanc" si sa gasesti in tine acea putere interioara pe care nici in vis nu credeai ca o ai. Arhanghelul Mihail iti daruieste aceasta tehnica magica de protectie. Primesti acum o noua si foarte speciala pereche de pantofi energetici. Te poti intreba daca sunt pantofi de firma. Desigur, ei sunt creati anume de Dumnezeu pentru tine. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de mai mult curaj, protectie, forta, vizualizeaza-te cum incalti pantofii tai puternici. Respira adanc si fii constient ca esti cu pantofii speciali incaltat si ca Arhanghelul Mihail este alaturi de tine si astfel fel fi suficient de tare pentru a face fata oricarei situatii dificile.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: primesti ajutor intr-una din situatiile de interviu job, o examinare, cand ai de-a face cu un agresor, daca ceri o marire de salariu, daca sustii un copil sau pe cineva ce nu are suficienta forta, daca esti salvator intr-un job cu provocari precum salvamontist, salvamar, medic, asistent medical, ofiter de politie, fortele armate, pompier, paramedic.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii ca sa fiu puternic si protejat. Acum pot sa fac fata situatiilor dificile, accesandu-mi puterea interioara. Primesc intarire si protectie de la Univers prin Tine si asta imi permite sa avansez prin viata cu usurinta.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

O PRIVIRE PROASPATA – CHEAMA O A TREIA INTERVENTIE

Arhanghelul Mihail iti sugereaza sa consulti o a treia persoana implicata pentru a te asista intr-o situatie. O privire noua si proaspata este necesara ca sa duci mai departe cu obiectivitate o situatie ce se deruleaza acum.

Sabia de foc iti este oferita simbolic ca un strigat pentru a actiona. In prezent esti prins intr-o situatie sau intr-o relatie in care ai investit masiv. Exista presiune din cauza unor factori cunoscuti sau necunoscuti si informatie vitala posibil sa nu ajunga la tine. Energia emotionala inconjuratoare cauzeaza ca perceptia sa iti fie blurata. In prezent nu vezi padurea din cauza copacilor.

Arhanghelul Mihail te sfatuieste sa continui sa cauti activ sfaturi de la o a treia persoana precum un prieten apropiat, un membru de familie sau un confident in care ai incredere. Esti si sfatuit sa urmezi acest sfat primit. Ai incredere ca ingerii iti trimit sau iti vor trimite aceasta persoana pentru a-ti arata o imagine de ansamblu asupra unei situatii. Vorbele sale vor veni dintr-un spatiu de iubire si este bine sa le asculti, chiar daca nu iti place ce auzi.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Cauta sfatul unei persoane care este zodie de apa / Complici lucrurile fiind perfectionist / ai un comportament posesiv sau obsesiv, atentie / cere o alta opinie medicala / crezi ca cineva nu este sincer cu tine sau iti ascunde ceva / ai incredere ca nu este asa / trebuie sa iti rezolvi aspecte ce tin de increderea in oameni.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa imi mentin o perspectiva clara. Ajuta-ma sa vad imaginea de ansamblu a unei situatii importante din viata mea, sa pot vedea realitatea dintr-o multitudine de perspective. Ascult acum ghidarea ingerilor Tai si prin sfatul unei alte persoane care nu este implicata emotional in situatia aceasta si vede clar si calauzit de Tine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Focalizeaza-te asupra sanatatii divine si perfecte

Ingerii iti transmit : cheia unei bune sanatati este sa te focalizezi asupra starii de bine si nu asupra bolii sau ranii. Ai primit acest mesaj pentru a ti se aminti ca trebuie sa ramai focalizat asupra dorintelor si nu asupra temerilor. Corpul reactioneaza imediat la iubire si la teama, deci alege iubirea in aceasta situatie. Revarsa afectiune sincera si binecuvantari in fiecare celula a corpului. Vizualizeaza si asteapta-te la o sanatate perfecta pentru tine si pentru altii. Vorbeste despre tine si despre persoanele iubite in termeni de sanatate perfecta, afirmand ca toate sunt bune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: vei observa o imbunatatire a sanatatii / urmeaza-ti intuitia privind sanatatea si vindecarea / misiunea ta personala implica si vindecarea / fa schimbari pozitive in stilul de viata / foloseste afirmatii inaltatoare, mai ales privind sanatatea.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc pentru ca mi-ati amintit mereu sa ma focalizez asupra sanatatii perfecte si mi-ati calauzit actiunile astfel incat sa-mi sprijine starea de bine.

