Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 5 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SINCRONICITATI DIVINE – LA LOCUL POTRIVIT, LA MOMENTUL POTRIVIT

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra te plaseaza exact unde iti este menit sa fii. Vei primi un cadou extraordinar.

Aceasta cheie sacra energetica iti este oferita drept o puternica binecuvantare a timpului perfect divin. Pregateste-te pentru o serie de sincronicitati, mici miracole, care te duc spre stralucire de indata ce totul se aliniaza perfect pentru tine. Arhanghelul Mihail te va plasa exact la locul potrivit si la momentul potrivit pentru a primi un cadou extraordinar sau binecuvantare sau vei face o descoperire norocoasa care va crea o diferenta in viata ta si a altora. Arhanghelul Mihail iti cere sa actionezi la orice intuitie brusca pe care o simti si care este descarcare a ajutorului divin. Ia acest cadou cu iubire si recunostinta, tine-l aproape de inima ta si sa stii ca acesta este trimis de la divinitate. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: ai parte de atingea de aur a lui Midas, pe ce pui mana se transforma in belsug / un "accident" fericit / destinul iti joaca o farsa minunata / ai noroc / binecuvantari se revarsa spre tine / karma buna in actiune / evenimentele urmeaza un curs magic

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma inveti cum sa permit inspiratiei sa ma calauzeasca. Am incredere si credinta in timpul divin si in asezarea divina in timp a intamplarilor pentru mine. Viata mea este plina de oportunitati uluitoare pe care le imbratisez in fiecare zi. Permit Universului sa ma aduca la locul potrivit in momentul potrivit ca sa accept cadourile si revelatiile divine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

VIZIUNE SPIRITUALA – PRIMESTI O PIESA DE PUZZLE LIPSA DIN VIATA TA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti activeaza "fereastra sufletului ", efectiv ridicandu-ti puternic viziunea spirituala ca sa poti vedea o bucata vitala de informatie care iti lipseste.

Aceasta cheie sacra iti este data de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica care iti aduce viziune intuitiva. Aceasta cheie este de importanta extrema pentru tine la acest moment in timp. Iti permite sa ai o viziune extinsa periferica si iti intareste abilitatile de observare si intuitia. O piesa vitala de informatie se va prezenta, aducandu-ti solutia pe care ai cerut-o de la divinitate. Aceasta descoperire se va dovedi a fi "bucata lipsa de puzzle" care va aduce o schimbare pivotala in situatia ta prezenta. Arhanghelul Mihail te conduce acum pe drum ghidandu-te cu semne angelice, cu descarcari angelice de inspiratie si cu mesaje in visele tale. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la "perceptia angelica". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: ai de facut alegeri / vei gasi un obiect pierdut sau un document / atentie la detalii / citeste si randurile scrise foarte marunt dintr-un document / obtine o a doua opinie / are loc o vindecare / un secret este revelat / gasesti solutii creative miraculoase / gasesti o intelepciue intr-o carte / o noua calificare / o descoperire medicala / recunostinta aduce perseverenta / o persoana care este element de Foc te sustine.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa vad clar directia pe care sa o urmez. Iti multumesc ca ma simt calauzit la fiecare pas pe care ma duce Spiritul spre ce trebuie sa stiu si sa fac. Eforturile mele sunt sprijinite de Univers, visele mele devin realitate in fata ochilor mei. Eu urmez semnele primite care ma duc spre informatia vitala de care am nevoie pentru o intelegere deplina. Multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VINDECARE CU CRISTAL – INSTALAREA PACII

Arhanghelul Mihail te conduce spre cristalul vindecator care iti va cobori nivelul de stres si iti va instala sentimente de pace

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca instrumente puternice de eliberare de stres. Este timpul sa te acordezi la ghidarea Arhanghelului Mihail pentru ca El te conduce la cristalul perfect care va genera vibratii de vindecare in corpurile tale de energie. In traditia samanica, cristalele sunt numite "pietre vii". Abilitatea lor de a transmuta energia si a transforma constiinta a fost cercetata si bine documentata de-a lungul timpului cu multe dovezi. Fiecare cristal are o inteligenta naturala si putere de vindecare. Arhanghelul Mihail te poate calauzi spre un cristal care sare spre tine. El poate ghida pe cineva sa iti daruiasca un cristal sau pe tine spre un vindecator ce foloseste cristaluri. Imbratiseaza taramul cristalelor sa te asiste in a-ti echilibra subconstientul (sinele intuitiv inalt) si mintea constienta, pentru a avea pace si serenitate.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: este timpul sa studiezi despre vindecarea cu cristal / vreme de meditatii, de impamantare / citeste despre cristale / ceva va fi limpede precum cristalul in curand.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma asisti in fiecare zi in moduri nebanuite de mine pentru a ma vindeca la toate nivelurile fiintei mele. Imbratisez cristalurile si ma las scufundat in puterea lor de regenerare si vindecare divina. Multumesc!

