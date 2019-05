Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARŢI 14 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FA-TI TIMP SA AI GRIJA DE TINE

"A avea grija de tine insuti este absolut esential acum".

Acest mesaj vine ori de cate ori ti-ai pus propriile nevoi pe ultimul loc din lista ta. Este un semn ca esti excesiv de ocupat si nu iti dedici suficient timp pentru odihna, miscare fizica, meditatie, mancare sanatoasa, practici spirituale si alte forme de ingrijire fizica, mentala, emotionala. Asadar, primesti acest mesaj care iti transmite ca a avea grija de tine acum nu este optional ci necesar pentru sanatatea ta, fericirea ta si pentru scopul vietii tale. Dumnezeu si ingerii doresc sa iti ridice viata ca sa nu te mai simti oprimat sau victimizat. Ai de inteles nu doar ca meriti grija de sine dar trebuie sa iti dedici timp pentru ea fara intarziere. Urgenta vine ca urmare a rugaciunilor tale pentru o viata mai buna. Dumnezeu iti da puterea sa faci primul pas prin adaugarea de timp pentru grija de sine in agenda ta si prin stergerea sarcinilor nedorite. Este timpul sa spui nu spre ce te distrage si sa spui da pentru ce este prioritar, ceea ce include grija pentru sine.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa am grija de mine asa cum tu stii cel mai bine ca merit, ca sa fiu complet echilibrat, functional, fericit si sanatos.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ASUMA-TI PROPRIA PUTERE DIVINA

"Inlocuieste-ti codependenta in relatii si tendinta de a face mereu placere altora din frica cu o atitudine de imputernicire si asertivitate : asumare de sine si respect pentru tine si pentru altii".

Acesta este un mesaj de imputernicire care iti reaminteste ca esti facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Ai, deci, puterea lui Dumnezeu mereu in interiorul tau. In plus, tot ce ai experimentat in viata te-a facut sa fii mai puternic. Mesajul iti apare ori de cate ori iti cedezi puterea altora. Poate ca te-ai temut ca ti se poate lua ceva valoros daca nu o faci, daca nu faci conform dorintelor lor. Poate ca te-ai temut ca ramai singur. Sau poate ca esti codependent si implicat in probleme care chiar nu sunt ale tale.

Acum ti se cere sa traiesti un timp al asertivitatii, ceea ce inseamna sa ai propriile tale granite, sa recunosti si sa respecti ceea ce vrei tu, ceea ce simti tu, fara pic de vinovatie, sa spui NU cererilor nerezonabile pentru timpul, banii, energia ta. Asertivitatea te ajuta sa iti onorezi si urmezi ghidarea interioara, cu respect pentru tine si automat cu respect si pentru altii. Aceasta este calea armoniei si sanatatii.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma repui in drepturile mele divine firesti de putere, de respect si de armonie. Ma las calauzita spre relatii si situatii care ma imputernicesc si sunt pentru binele tuturor in acelasi timp.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SOCIALIZEAZA SAU ALATURA-TE SI TU

"Fa-ti conexiuni si prietenii noi care te sustin prin implicarea ta intr-un grup de oameni care gandesc ca si tine si te imputernicesc".

Acest mesaj vine ori de cate ori tanjesti dupa conexiunea cu oameni asemenea tie alaturi de care sa te simti imputernicit. Este un semn pentru tine sa iesi din casa si din carapace, departe de computer si sa cunosti oameni cu interese comune cu tine. Esti incurajat din plin sa participi la intalniri, sa onorezi invitatii, sa mergi la cursuri sau workshopuri pe teme ce te bucura si te dezvolta sau sa te implici in grupuri spirituale sau religioase cu care rezonezi ca si ideologie. Din nou, nu este suficient sa discuti online. Ai nevoie de interactiuni fata in fata cu oameni care te pot atinge de mana, te pot imbratisa, te pot privi in ochi si zambi si iti pot oferi sustinere si prietenie pe care sa o simti in tot corpul.

Acest mesaj este si un semn pentru avansare in cariera prin conexiuni de afaceri si socializare. Ti se indica totodata si ca semn sa te indrepti spre un mentor sau sa urmezi un curs ce are legatura cu pasiunile tale. Totul este despre a primi invataturi pe care alti oameni ti le pot aduce, dar si sa dezvolti prietenii.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa ma conectez cu cei asemenea mie, alaturi de care sa infloresc la potentialul meu maxim.