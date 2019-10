Arhanghelul Mihail pe ZODII: MIERCURI 2 OCTOMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RABDAREA ESTE O VIRTUTE. FII RABDATOR!

Sa iti permiti sa experimentezi viata asa cum vine si curge ea, fara sa ai conexiune negativa cu timpul si felul in care se scurge, este cu adevarat un cadou. Nu uita, timpul este o iluzie si tu esti etern. Ceasul ticaie in aceasta dimensiune fizica dar este doar un instrument pe care il folosim pentru anumite masuratori, nu ar trebui sa fie sursa de stres si conflict sufletesc pentru tine. Gandeste-te la acest mesaj pe care l-ai primit prin care ghizii tai si Arhanghelul Mihail vor sa iti reaminteasca sa incetinesti ritmul si sa te bucuri de calatorie. Daca tu gonesti prin viata, vei pierde perlele ce sunt pe marginea cararii. Ia-o mai usurel, suflet calator ; nu exista nicio recompensa pentru ca termini primul. Recompensele adevarate sunt experientele prin care treci. Fii prezent si constientizeaza minunile lumii prin care treci zi de zi. Elibereaza-te de asteptari si lasa-ti cararea sa se desfasoare in fata ochilor tai, lasandu-te surprins de noile daruri ce vor aparea. Singura putere pe care o ai este in acest moment prezent. Daca iti risipesti aceasta sansa gandindu-te doar la ce va veni, vei pierde puterea momentului prezent. Iar acesta nu se mai intoarce niciodata.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ponderare, pentru sustinerea de a fi prezent in clipa de acum, de a aprecia si a ma bucura de ce imi ofera viata, de a-mi domoli ritmul ca sa ma bucur de calatoria vietii cu adevarat.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

NU JUDECA OAMENII

Sinele tau inalt intotdeauna observa si nu judeca. Din perspectiva sa, nimic nu este bun, rau, corect sau gresit ; ci pur si simplu "este". In aceasta dimensiune fizica in care traim, totusi, constiinta ta este filtrata prin experienta umana si rezulta egoul. Egoul este cel ce judeca pentru ca este fragil si nesigur. El este, de regula, mai fericit cand se simte "mai bun decat". Judecata are la baza frica. Judecata te separa de altii in timp ce obiectivul tau este tocmai opusul, sa constati asemanarea si faptul ca suntem Una. Si alti oameni au ales sa vina pe Pamant in acelasi timp cu tine, insa fiecare avem propriul drum unic si propria amprenta divina albastra pe care o urmam. Nu este treaba ta sa judeci calea altul om care pur si simplu are de invatat alte lectii decat ai tu. Fiecare si-a ales anumite circumstante de viata si o anumita forma umana in care sa locuiasca si care sa ii permita sa isi invete lectiile alese de Sinele sau inalt si de ghizii sai. Sa le judeci deciziile, indiferent cum iti par tie, este o mare prostie si eroare. Egoul este cel ce are nevoie de separare ca sa supravietuiasca. Daca iti apare acest mesaj, ghizii si Arhanghelul Mihail iti cer sa fii cu ochii pe egoul tau. In loc sa trimiti spre cineva o energie negativa de judecata, binecuvanteaza-i pe calea lor. In loc de dispret, ureaza-le sa aiba parte de calauzire divina pe calea lor particulara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma indrumi si sustii sa traiesc fara judecata si cu acceptarea unicitati drumului de suflet al fiecaruia dintre noi. Ajuta-ma sa fiu deschis si sa inspir si sa fiu inspirata de calea unica a fiecarui om cu care ma intalnesc.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DA DOVADA DE INCREDERE IN TINE

Nimeni nu te cunoaste asa de bine precum te cunosti tu pe tine. A-ti trai viata incercand sa implinesti asteptarile altora face rau drumului sufletului tau. Pe masura ce contempli acest mesaj primit, gandeste-te despre tine asa : "Eu sunt stapanul destinului meu. Eu sunt capitanul sufletului meu.". Atunci cand ai un puternic sentiment de sine, atunci esti sigur pe tine si intelegi in totalitate alegerile pe care le faci. A-ti intelegea alegerile si a actiona conform lor implica si acceptarea consecintelor. Poate deveni asa de usor sa dai vina pe altii pentru problemele tale daca permiti altora sa te influenteze. Trebuie sa inveti sa ai incredere suficient de mare in tine ca sa poti accesa intelepciunea din sufletul tau – pentru ca iti apartine tie! Tu esti beneficiarul intelepciunii si ghidarii care sunt unice pentru drumul tau, deci ai incredere sa le pui si in actiune. Tu esti un suflet curajos pentru ca ai ales sa vii (inapoi) in aceasta dimensiune a iluziei si limitarilor, deci canalizeaza-ti acest curaj acum ca esti aici. Nu pierde oportunitatile pe care ghizii ti le-au pregatit pe cale, doar pentru ca urmezi pasii altcuiva. Nu iti pierde curajul de a-ti sustine convingerile.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi dai putere si tarie sa invat sa cred in mine, in unicitatea mea, in destinul meu, in calauzirea primita si in tot ce urmeaza sa mi se intample bun!

