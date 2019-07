Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 12 IULIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Aceasta situatie este deja rezolvata

Acest mesaj vine sa te asigure ca situatia care te preocupa s-a incheiat in mod fericit. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi / Totul se va termina cu bine / Aceasta relatie merita sa fie salvata / Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.

Rugaciune: Las toate grijile si preocuparile in seama ta, in schimbul adevaratei paci in toate aspectele. Iti multumesc ca ai rezolvat aceasta situatie intr-un mod perfect divin pentru toti oamenii implicati.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre.

Aceasta carte iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit / Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele / o rezolvare miraculoasa este deja in curs / bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti sa scap de aceasta situatie lasand-o cu credinta si incredere in seama intelepciunii Tale divine si a iubirii Tale nesfarsite, pentru a rezolva si a vindeca orice si pe oricine este implicat.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

GHIDARE DIVINA – INTELEPCIUNEA LIMBII DE AUR

Arhanghelul Mihail iti ofera o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti aduce ghidare livrata intamplator de altcineva. Ea este o binecuvantare puternica de calauzire prin sincronicitate. Arhanghelul Mihail afirma ca ghidarea spirituala poate aparea chiar si in cele mai lumesti evenimente prin remarci inocente banale. Intelepciunea Limbii de aur descrie un incident in care tu gasesti un mesaj sau o semnificatie spirituala sau un raspuns la o rugaciune declansate de ceva ce spune altcineva. Deseori replica nici nu iti este adresata tie sau o poti auzi in timp ce alte doua persoana discuta cand sunt de exemplu la cumparaturi, sau auzi vorbele la tv sau intr-un cantec sau citesti cuvintele intr-o carte sau in exterior pe o reclama sau pe o masina in mers. Cuvintele de aur sunt livrate exact atunci cand tu te gandesti la ceva si ele ating ceva profund in sufletul tau. Limba de aur inteleapta poate fi livrata de la cineva cunoscut si in acest caz persoana spune ceva, asa, din senin, "ii iese porumbelul din gura" se spune, deseori total inconstient de ce a spus, pentru ce sau ce impact are. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail o numeste "patrunderea aurie". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este!

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: primesti un mesaj de bun augur / rugaciunile ti-au fost auzite si primesti raspuns / solutia la o problema / o actiune benefica / inspiratie / sfat pretios / acces la stiinta si cunostinte valoroase.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma inveti sa imi ascult ingerii in orice forme imi vorbesc. Acum intelef usor si accept aceste noi idei. Am incredere in intuitia mea si in ghidarea divina pe care o primesc. Inima si mintea sunt total deschise pentru a primi ghidare angelica livrata in orice forma. Multumesc!

