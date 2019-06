Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 28 IUNIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Hotaraste-te sa fii fericit acum

Ingerii te-au auzit si raspund la rugaciunile tale. In loc sa faci ca fericirea ta sa depinda de evenimente viitoare, poti decide sa fii fericit acum. O cale ar fi sa te concentrezi asupra oricarui lucru sau oricarei fiinte pentru care te simti recunoscator. Ce merge bine in viata ta ? Care sunt binecuvantarile si punctele tari ? Permitandu-ti sa traiesti bucuria si placerea acum, vei avea mai multa putere. Preia controlul asupra propriei vieti si evita ca influentele externe sa determine felul cum simti.

Semnificatii specifice posibile: detaseaza-te de dogma ; asteapta-te la miracole ; intocmeste o lista cu persoane si situatii fata de care esti recunoscator ; mentine ganduri pozitive in legatura cu aceasta situatie ; deschide-ti inima fata de iubire.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai ajutat sa imi deschid inima catre bucurie si binecuvantare. Acum doresc sa vad toate lucrurile bune din viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Mergi inainte fara teama.

Aceasta carte este un semn ca esti pe calea cea buna si ca poti sa iti continui planurile in siguranta. Atata timp cat iti pastrezi intentiile focalizate asupra dorintei din inima, pasii iti vor fi automat indreptati in directia cea buna. Chiar acum este important sa actionezi – indiferent cat de putin sau cat de aparent inconsecvent – catre rezultatul dorit. Cere ingerilor calauzire spunand: "Te rog, arata-mi urmatorul pas." si ei iti vor veni in ajutor. Si in tot acest timp, te va proteja si te va sprijini in timpul acestor schimbari importante pentru tine.

Semnificatii specifice posibile: esti sprijinit cand faci o schimbare in viata ; paraseste o situatie nesanatoasa ; este momentul potrivit sa pornesti o noua afacere sau sa faci o schimbare de loc de munca ori cariera ; incepe aceasta relatie cu inima si mintea deschisa ; este alegerea potrivita pentru tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, multumesc ca ai fost pas cu pas alaturi de mine, ca m-ai tinut de mana, mi-ai dat incredere si curaj si mi-ai calauzit gandurile si actiunile pe calea iubirii si a adevareti mele misiuni personale in viata.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Crede si ai incredere

Pentru a rezolva aceasta situatie, trebuie sa crezi ca totul este vindecat si intregit chiar acum. Pe masura ce credinta devine mai puternica, se va deschide usa solutiilor divine. Increderea va permite mintii si trupului sa se relaxeze, marindu-ti energia si forta creatoare – doua calitati care se vor dovedi deosebit de utile pentru tine.

Semnificatii specifice posibile: Situatia care te preocupa va avea un rezultat fericit ; Gandirea potrivita iti va aduce mai repede rezultatul dorit ; Lasa grijile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor ; Ai incredere in tine insuti dar si in persoana la care e gandesti acum.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog vino in visele mele si inlocuieste teama cu credinta si cu incredere. Umple-ma cu tarie, curaj si incredere.

