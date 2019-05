Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 3 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ELIBEREAZA-TE DIN RELATII TOXICE

Ca sa traiesti mult, usor si bine, trebuie sa fii intr-un mediu de iubire si armonie. Acolo unde este discordanta sau dezechilibru, sufletul sufera si corpul este deseori victima durerii emotionale si fizice. Uneori se intampla ca un suflet, exact ca tine, care face progrese pe calea sa spirituala sa atraga alti oameni care vin spre lumina emanata de el si ii iau din energie, lasandu-l golit si fara puteri. Intotdeauna primul impuls al unui suflet evoluat este sa ii asiste si ajute pe cei pe care ii vede ca se zbat in dificultati. Dar vine o vreme in care trebuie sa realizezi ca drumul lor si drumul tau au putine in comun si ca este cel mai bine pentru ambii sa mergeti pe drumuri separate. Uneori un suflet iti este adus pe calea ta doar ca sa inveti lectia ca ai puterea sa ii dai drumul si sa te eliberezi de relatia cu el, daca aceasta este toxica pentru tine. Relatiile toxice vin sub tot felul de forme si pot fi distrugatoare in multe moduri. In viata ta, dezvolta-ti obiceiul de a elibera pe cei ce nu sunt in acord cu fiinta ta si nu iti inspira sufletul. Poate este nevoie sa iti rededinesti notiunea de granite sanatoase in relatii. Nu permite ca bunatatea ta sa fie interpretata gresit ca o poarta de intrare pentru cei ce se poarta cu tine asa cum nu trebuie. Viata este prea scurta ca sa fii in compania celor ce nu se bucura de ea si nu te ajuta cu nimic sa ii creezi lumea in care vrei sa fii.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi cureti viata de tot ce nu este pentru binele meu, pentru ca imi dai claritate sa ii vad pe ce sunt compatibili cu sufletul meu si ma inspira si sa le dau drumul celorlalti sa isi gaseasca propriul drum.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ASUMA-TI RESPONSABILITATEA PENTRU ACTIUNILE TALE

Gandurile tale, cuvintele tale si faptele tale creaza energie si ele au toate consecinte. Exista o lege a fizicii prin care fiecare actiune are o reactie dar si o reactie opusa. Primesti acest mesaj pentru ca ghizii tai si Arhanghelul Mihail vor sa intelegi deplin cat este de necesar sa iti asumi actiunile. Poate te gandesti ca gandurile nu sunt considerate actiuni, ca ele nu sunt atat de puternice precum cuvintele sau faptele – dar gresesti. Gandurile pot fi mai puternice pentru ca ele sunt cele ce creaza cuvintele si faptele. Tu creezi o atmosfera si o plasezi in Univers. In functie de gand, tu poti crea un dezechilibru daca ceea ce ai trimis nu este in armonie cu starea naturala de iubire si compasiune din care esti facut. Este o tendinta umana sa credem ca doar pentru ca nu se vede ceva, nu exista. Dar aceasta este o caracteristica a experientei umane. Daca iti apare acest mesaj, examineaza-ti relatiile curente si vezi daca nu cumva o actiune pe care ai initiat-o creaza un dezechilibru. Daca da, asuma-ti raspunderea pentru acest lucru, cere scuze si fa corecturi. Altfel, legea spirituala a cauzei si efectului va produce o datorie karmica ce va trebui platita la un moment dat. Este mai bine sa o faci acum.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti si inveti sa traiesc in armonie, asumare si responsabilitate fata de tot ceea ce este creatie divina pe pamant.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

INGRIJORAREA ESTE O EMOTIE INUTILA SI O ENERGIE RISIPITA

Corpul tau raspunde la energia pe care tu o trimiti in afara ta. El reactioneaza la fiecare gand ca si cum este realitate. Cand tu creezi un gand de ingrijorare, acesta spune corpului ca trebuie sa se apere de dusman, de pericol, de ceva din afara iar acest lucru intrerupe echilibrul sau normal si armonia de functionare. Ingrijorarea creaza toxicitate in corp si opreste energia divina si astfel se ajunge la boala sau dezechilibru. Ori de cate ori apare acest mesaj, trebuie sa faci un pas inapoi si sa iti privesti detasat si obiectiv viata. Intreaba-te : A schimbat vreodata ingrijorarea desfasurarea unei situatii ? Emotia numita ingrijorare este reala si are putere energetica, insa nu are nicio putere sa influenteze rezultatul. Singura putere pe care o are este sa te afecteze. Tendinta de a te ingrijora este doar un obicei invatat de la altii, desi poate sa aiba si o componenta genetica, sa o fi invatat din familia ta. Ghizii tai iti cer insistent sa vezi aceasta energie pentru ceea ce este : o risipa de imp si o generatoare de probleme. Nu ii ceda. In schimb, fa pasi concreti ca sa dai la o parte posibilitatea de a se manifesta, crescandu-ti increderea si credinta si invatand sa alegi constient ce anume doresti sa se manifeste in locul ingrijorarii.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa traiesc constient, inconjurat de energie pozitiva a emotiilor mele, fii constient ca ingrijorarea nu imi creaza ceea ce doresc. Iti multumesc ca ma sustii sa nu imi folosesc energia pentru a ma ingrijora, ci sa o folosesc pentru a avea credinta.

