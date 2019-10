Articol publicat in: Politica

Aripa Dragnea din PSD, reacţie dură după moţiunea de cenzură

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Codrin Ștefănescu răspunde scenariilor negre pentru PSD și transmite un mesaj puternic din partid. ”Mulți analiști spun că PSD se afla în moarte clinică. Într-o situație disperată. Lovit din toate părțile, strivit de grupuri de interese externe, trădat din interior. Eu spun că absolut toți greșesc! PSD știe să se regrupeze, să facă opoziție în adevăratul sens al cuvântului, să-și stângă forțele. Și cred că în doar câteva sâptămâni de guvernare liberalo-useristă oamenii ne vor regreta enorm. Enorm!” a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook. Cu cîteva ore înainte, cel mai apropiat lider PSD de Liviu Dragnea, postase pe Facebook :"Klaus vrea un guvern de tranzitie. Unul care sā taie tot si sā nu cadā vina pe penelisti. Orban i-a zis cā taie el orice, numai sā ajungā premier. Isi taie si o mânā dacā e musai" loading...

