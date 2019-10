Articol publicat in: Extern

ARMISTIŢIU de 120 de ore. Turcia va opri bombardamentele în Siria

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Statele Unite şi Turcia au încheiat un acord în vederea unui armistiţiu în nordul Siriei, care să permită retragerea forţelor kurde, a anunţat joi seara vicepreşedintele american Mike Pence, relatează BBC News. Toate operaţiunile militare urmează să fie oprite timp de 120 de ore, iar Statele Unute vor ajuta la o ”retragere ordonată” a forţelor kurde din ceea ce Ankara consideră o ”zonă de securitate” la frontieră. Pe de altă parte, preşedintele Donald Trump a evocat joi ”veşti bune” din Turcia, unde vicepreşedintele său Mike Pence a participat la o întâlnire de câteva ore cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cu scopul de a-i smulge un armistiţiu în ofensiva turcă din Siria, relatează AFP. ”Milioane de vieţi vor fi salvate”, a apreciat preşedintele Statelor Unite, fără să facă alte precizări. Turcia îşi va suspenda ofensiva în nordul Siriei timp de cinci zile şi îi va pune capăt după o retragere a forţelor kurde din acest sector, a anunţat Pence. Ofensiva turcă ”se va opri complet atunci când această retragere se va termina”, în această perioadă de suspendare, a declarat Pence după mai bine de patru ore de discuţii cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Turcia a lansat această operaţiune săptămâna trecută, cu scopul de a îndepărta forţele kurde de la frontieră şi a crea o ”zonă de securitate” în vederea repatrierii unor refugiaţi sirieni. Unii critici se tem de o epurare etnică a populaţiei kurde din regiune. Această invazie turcă în Siria a avut loc după ce preşedintele american Donald Trump a retras trupele americane din zonă. Decizia locatarului Casei Albe a provocat un val de critici atât în Statele Unite, cât şi în străinătate, iar unii l-au acuzat că a dat ”undă verde” operaţiunii. Politicianul kurd Aldar Xelil, o figură importantă a Mişcării pentru o Societate Democratică (Tev-Dem) - coaliţia multiculturală de guvernare a regiunii kurde Rojava - a salutat joi seara încetarea luptelor din nordul Siriei cu Turcia dar a precizat că, în cazul unui nou asalt, kurzii se vor apăra, într-un interviu acordat Al Arabiya, transmite Reuters.



Totodată, comandantul alianţei de luptători kurzi şi arabi care rezistă ofensivei lansate de Turcia săptămâna trecută, a afirmat că forţele kurde din Siria sunt gata să respecte iniţiativa de încetare a focului, anunţată joi seara de Washington şi Ankara, şi să facă tot ceea ce este necesar pentru ca aceasta să funcţioneze, informează AFP.



"Suntem pregătiţi să respectăm încetarea focului", a anunţat şeful Forţelor Democratice Siriene (FDS) Mazloum Abdi într-o intervenţie telefonică pentru canalul de televiziune kurd Ronahi.



Comandantul kurd a mai declarat că acordul reprezintă "doar începutul" şi că prin el Turcia nu îşi poate atinge obiectivele, potrivit Reuters.



Mazloum Abdi a adăugat că acest acord priveşte zonele de frontieră din nordul Siriei, între oraşele Ras al-Ain şi Tal Abyad. loading...

