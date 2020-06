Răvan Fodor a dezvăluit cu câţi bani a rămas, de fapt, după "Asia Express". "Dacă le spui oamenilor că nu sunt bani ăia..."

Răzvan Fodor şi Sorin Bontea au încasat fiecare câte 15.000 de euro după ce au ieșit învingători în competiția respectivă. Artistul a explicat că, în realitate, cei doi au încasat, după plătirea taxelor, câte 12.500 de euro.

"Nici nu știi cum să o dai, că dacă le spui oamenilor că nu sunt bani ăia, ți se răspunde: "Băi, dar ce înseamnă bani pentru tine, care e dimensiunea banilor pentru tine?". E un premiu de 30 de mii de euro pe care l-am împărțit cu Sorin Bontea, la care plătim niște taxe de vreo 2.500 de euro de căciulă. 12.500 de euro. Din care am mai plătit vreo 2.000 de euro pe analize ca să văd că m-am întors ok, iar ce am pătimit eu acolo timp de două luni de zile, nu mai socotim. Așa ceva nu știu să spun pe câți bani ar trebui să se facă...", a declarat Răzvan Fodor pentru life.ro.

Câştigătorii Asia Express, Răzvan Fodor şi Sorin Bontea, au dezvăluit ce se întâmplă în spatele camerelor. Nu se va vedea la TV

Răzvan Fodor a dezvăluit că cei care s-au ocupat de castingul pentru emisiune au stabilit ca el și Sorin Bontea să facă echipă la "Asia Express".

"Cine a făcut castingul e Dumnezeul planetei și a știut cum să ne pună. Eu deși mă știam cu el foarte bine, nu știam că duce și el atât de multe lucruri", a declarat Răzvan Fodor.