ASIA EXPRESS 10 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Eliminare surpriză, nimeni nu se aştepta! Şoc pentru fani!

Una dintre cele mai mari probleme din Asia Express 3, pentru toți concurenții, dar mai ales pentru un Chef, a reprezentat-o mâncarea. Puțină și, în mare parte, proastă și total diferită de cea de acasă, mâncarea din Asia le-a dat de furcă tuturor vedetelor. Atât de marcați au fost de perioadele de înfometare de acolo, încât au ajuns să prețuiască o supă la plic și și-au promis că nu vor mai lăsa niciodată mâncare în farfurie la restaurant.

Obișnuit cu preparate sofisticate și delicatese, Chef Bontea a „savurat' în Asia, cu mare poftă, orezul. Mult orez, mai mult decât a mâncat în toată viața lui. Atât de mult, încât s-a întors acasă cu nouă kilograme mai puțin.

„În Asia am mâncat ce mi s-a dat. După o zi de alergat și făcut tot felul de misiuni, nu eram prea pretențios atunci când ajungeam în casa unor localnici. Ce pot să vă spun e că am mâncat mult orez. Am ținut practic o cură cu orez. M-a ajut, ce să zic, m-am întors mai slab cu nouă kilograme. Despre cât a fost de greu, nu îmi găsesc încă cuvintele care să exprime tot ce am trăit acolo, cred că o să le mai caut o perioadă…', ne-a declarat Sorin Bontea.

Sorin admite că Asia Express 3 a fost una dintre cele mai grele experiențe din viața lui, însă la fel de frumoasă. S-ar mai întoarce acolo, însă ca turist. Cel mai mare câștig, însă, rămâne Răzvan Fodor, pe care este convins că îl va ține aproape toată viața.