Asistentă medicală din Iaşi, sechestrată, bătută, violată şi umilită de amant timp de 24 de ore

Cristina Bistriceanu are o relaţie de circa 4 ani cu Vasile Dragomanu, laborant la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi", scrie bzi.ro. Pe 24 noiembrie, femeia a fost sechestrată bătută şi violată de bărbat.

Femeia a povestit coşmarul prin care a trecut.

„Am fost bătută, amenințată, sechestrată... M-a dus în pădure la Dobrovăț și m-a bătut până când am zis ce a vrut el să audă. M-a înregistrat cu trei telefoane mobile în timp ce mă punea să spun că am avut relații sexuale cu diferiți medici sau personal medical din spital. Ultima data m-a închis în apartament, m-a lovit, a urinat pe mine. Mereu mă punea să spun că am avut relații cu diferiți bărbați. Mințeam să scap de bătăi, spuneam ce voia el să audă. Dacă nu îi povesteam, mă bătea. Mi-a spus să-i povestesc ce am făcut cu unii medici din spital. Nu am avut niciodată vreo relație cu aceștia, însă trebuie să inventez ca să-l mulțumesc", a spus Cristina Bistriceanu.

După ce a scăpat din ghearele amantului, Cristina Bistriceanu a mers la Poliție și a povestit totul. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac verificări pentru a stabili întreaga situație. Pentru faptele sale, laborantul ar putea ajunge în spatele gratiilor.

„Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol și violență în familie. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt", a precizat Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași (IPJ).