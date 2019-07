ASTANA - CFR CLUJ 1-0. Dan Petrescu, prima reacţie după eşecul din preliminariile Ligii Campionilor. Ce a spus despre Dorin Rotariu

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a remarcat câțiva jucători de la AStana.

"Rezultatul este cel care este. Tomasov e un jucător fantastic, Mayewski și-a ajutat foarte mult echipa. Astana are jucători buni de atac. Rotariu a arătat bine. Astana e în formă, pentru noi e abia al doilea meci oficial. Așa că ne-a fost greu. Dacă am fi marcat în prima repriză, poate am fi obținut mai mult. În retur, vom depune mai mult efort ca azi pentru a ne califica", a spus Dan Petrescu.

ASTANA - CFR CLUJ 1-0 în prima manşă din turul I preliminar al CHAMPIONS LEAGUE

În ceea ce privește meciul retur de la Cluj, Dan Petrescu consideră că echipa din Kazahstan pornește ca favorită: "Să vedem în ce formă vom fi noi. Mai jucăm și în campionat. Astana e favorită, 1-0 e un rezultat excelent pentru ei. Sperăm să întoarcem rezultatul".

CFR Cluj - Astana se va disputa pe 17 iulie, de la ora 21:00, la Cluj-Napoca, iar câștigătoarea acestei duble manșe va juca ân turul II preliminar al Ligii Campionilor împotriva echipei israeliene Hapoel Tel-Aviv.