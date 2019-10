La tinerete batranetea e doar o notiune indepartata. Nu ne place sa privim un batran pentru ca ne gandim la propriul nostru declin. Dar nu intotdeauna varsta conteaza, batranetea este si o stare de spirit. Am vazut tineri care pareau batrani si invers, batrani senini si frumosi, cupluri tinandu-se de mana ca in tinerete.

Felul in care imbatranim depinde foarte mult de noi si de deciziile pe care le luam atat acum, cat si in viitor. A imbatrani frumos inseamna mult mai mult decat preocuparea pentru cate riduri vom avea. Nu inseamna a-ti face op3ratii estetice pentru ca la 60 de ani sa arati ca la 20. Inseamna sa ne mentinem sanatosi, sa fim multumiti cu viata pe care o avem si sa fim fericiti. Iar felul in care imbatranim depinde foarte mult de noi si de deciziile pe care le luam atat acum, cat si in viitor ...

Batranetea e privita de multe ori ca un chin. Pielea isi pierde elasticitatea, apar ridurile, parul albeste, slabesc vederea, auzul, apar tulbur4rile de memorie, oboseala, irascibilitatea, pesimismul.

Dar putem sa privim batranetea si altfel, ca fiind "varsta de aur" sau "varsta intelepciunii": "cine nu are batrani, sa-i cumpere", spune un vechi proverb romanesc, pentru ca e perioada cand se acumuleaza bogatie sufleteasca, experiente de viata, intelepciune, valori morale; am avea multe de invatat de la batrani si ei merita respectul nostru.

Acum putem sa privim in urma, sa vedem ce am gresit si sa indreptam, avem mai mult timp, putem sa calatorim, sa ne asumam roluri noi, sa ne ocupam de nepoti, sa citim, sa ne implicam in activitati sportive sau de voluntariat.

Depinde de noi sa imbatranim frumos si demn; sa alegem un regim de viata sanatos, sa evitam sedentarismul, emotiile negative, supararea, resentimentele, sa cultivam optimismul, sentimentele pozitive, iertarea, sa cunoastem mai bine legile universului, sa avem credinta, pentru ca numai asa vom trai mai mult si in armonie pe acest pamant "pana la adanci batraneti".