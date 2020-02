Astenia de primăvară. Top cele mai bune remedii naturale ca să o combaţi. Variante de MENIU zilnic

Astenia de primavara. Simptome

Potrivit specialistilor, astenia de primavara afecteaza mai mult femeile, al caror organism se adapteaza mai greu la noul mediu. Dar, astenia de primavara mai poate fi cauzata si de schimbarile hormonale care se petrec sau din cauza lipsei vitaminelor si mineralelor esentiale.

Alte simptome ale asteniei de primavara includ:

– tristete inexplicabila

– stari de nervozitate

– lipsa poftei de mancare

– tensiune arteriala scazuta

– dureri de cap

– apatie

– dureri musculare.

Astenia de primavara. Remedii

Chiar daca, de regula, astenia de primavara dispare de la sine in cateva saptamani, atunci cand organismul se adapteaza la noile conditii de mediu, exista mai multe remedii care pot fi de folos in cazul asteniei.

Cel mai bun plan ca sa o tii sub controlul este dieta, bazata pe alimente bogate in vitaminele C si E, magneziu, fier si calciu.

Legumele, fructele, nucile, migdalele, pestele, fructele de mare, lactatele sunt numai bune pentru a conferi organismului elementele nutritionale si minerale de care are nevoie. De asemenea, hidratarea este esentiala, pentru a stimula vitalitatea si a reduce hormonii stresului.

