ASTRA VIITORUL (ora 20:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA CUPA ROMANIEI 2019

Radu Petrescu va conduce FINALA CUPA ROMANIEI 2019, programată, sâmbătă, pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, între Astra şi Viitorul. Acesta va fi ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Marius Nicoară, în timp ce al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete. Observator de arbitri va fi Augustus Constantin, iar delegat de joc Octavian Goga. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 20:00, ASTRA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA CUPA ROMANIEI.

"Nu mai e vorba de nimic altceva în afară de ultima luptă. Sunt convins că suntem pregătiți să ne luptăm pentru trofeu. Am găsit o motivație extrem de bună pentru finală. Este o șansă de a salva sezonul. Nu am promis trofeul, dar am făcut promisiunea că ne vom lupta din toate puterile pentru el", a spus Costel Enache, antrenorul giurgiuvenilor, înainte de ASTRA - VIITORUL.

"Suntem pregătiți, sper să ne întoarcem la Constanța cu trofeul. Ar fi un an extraordinar pentru noi. Am muncit mult să avem șansa de a câștiga acest trofeu. Suntem într-o formă foarte bună și sper ca acest lucru să se vadă", a spus Gică Hagi.

Astra şi Viitorul s-au întâlnit de patru ori în acest sezon de Liga 1. Bilanțul este favorabil constănțenilor, care s-au impus de trei ori.

Echipele probabile la meciul ASTRA VIITORUL FINALA CUPA ROMANIEI 2019

ASTRA: Lazar - Butean, Cestor, Erico, Radunovic - R. Moise, Mrzljak, R. Pires - Balaure, Alibec, Llullaku. Antrenor: Enache.

VIITORUL: Cojocaru - Boboc, Țâru, Ghiță, De Nooijer - Houri, T. Băluță, Vână - I. Hagi - Drăguș, Rivaldinho. Antrenor: Hagi.

