Astrologia karmică şi vârstele cruciale ale anului 2019. Care este drumul karmic pentru fiecare zodie

Filozofii străvechi vorbesc despre reîncarnare, despre faptul că existenţa noastră nu se opreşte în momentul morţii, ci primeşte o nouă viaţă, apoi alta şi alta, vieţi care vin din trecut, poate din clipele exploziei gigantice de la începuturile universului. Astrologii au căutat în hărţile cerurilor sensuri și legi, pentru a descifra existenţele noastre trecute şi viitoare.

Amprenta celor 200 de vieți

Se spune că fiecare om are în urmă cam 200 de vieţi prin care a trecut. Toate aceste existenţe constituie karma. Ea este „bagajul' de fapte, emoţii şi

sentimente pe care fiecare dintre noi le-a adunat din vieţile pe care le-a trăit. Şi pentru că ele au fost şi bune, şi rele, există o karmă negativă, cea încărcată de greşelile pe care le-am făcut, şi una pozitivă, prin care evoluăm spiritual.

Aceasta este „amprenta karmică', o configuraţie unică pentru fiecare om, pe care o resimţim în momentele critice din viaţă. Fie ca pe un blocaj, o inhibiţie, o teamă, fie ca pe un impuls energetic pozitiv, un talent, o sclipire de ajutor. Amprenta karmică poate fi descifrată din astrograma natală, harta cerului din momentul naşterii, și poate arăta traseul vieţilor trecute, datoriile adunate în urmă şi problemele pe care le mai avem de rezolvat.

Jaloanele acestui traseu, cele ce trasează „liniile' amprentei karmice, sunt „Nodurile Lunare'.

Semnul amprentei: de la 26 de ani la 59 de ani

Nodurile Lunare nu sunt planete ori corpuri cereşti, ci doar nişte puncte stabilite convenţional, locurile astronomice în care orbita Lunii se intersectează cu cea a Pământului. Ele sunt aşezate diametral opus pe harta bolţii cereşti, aşa încât există Nodul Nord – cel care indică viitorul, obligaţiile care ne aşteaptă – şi Nodul Sud, care arată existenţele noastre trecute. Iar linia care le uneşte reprezintă „Axa Dragonului' sau „Axa Nodurilor Lunare', care trasează oarecum „drumul karmic', menirea noastră din această viaţă.

Astrologia karmică spune că, până la 26 de ani (vârsta la care Nodul Nord al Dragonului revine în acelaşi loc pe care l-a avut la naştere), omul poate face orice pentru că deocamdată el înţelege trecutul său, „simte' vieţile sale anterioare. Dar între 26 de ani şi 59 de ani, el trebuie să rezolve problemele moştenite, înscrise în „amprenta karmică'.

Regăsirile karmice peste vieți

Desigur că teoria karmică nu oferă multe indicaţii privind „datoriile' acumulate din vieţile anterioare. Acestea nu au fost identice. În unele am trăit ca femei, în altele, ca bărbaţi, am murit bătrâni sau foarte tineri, am fost poate miliardari ori muritori de foame.

În toate aceste sute de existenţe diferite în cursul atâtor zeci şi zeci de poveşti pe care le ducem cu noi este posibil, câteodată, să reîntâlnim aceleaşi persoane, să urâm cu patimă ori să ne îndrăgostim nebuneşte de aceeaşi fiinţă. Acestea sunt „regăsirile karmice', cele în care avem obligaţia de a repara poate greşeli de neiertat sau de a primi recompense pentru nedreptăţi pe care le-am suferit.

Regăsirile karmice pot fi identificate astrologic suprapunând, planetă cu planetă, astrogramele natale a două persoane. Legăturile speciale apar din aşezările acestora pe harta natală. Saturn peste Lună arată că, în altă existenţă, între cei doi a fost o relaţie de familie; una de dragoste, dacă este suprapus peste Venus; o rivalitate, peste Marte, iar dacă Saturn stă peste Mercur, cei doi vor fi fost fraţi.

Suprapunerea Saturn-Soare arată că cel regăsit a fost în altă viaţă bărbat faţă de care au rămas datorii karmice de îndeplinit. Unele „regăsiri peste vieţi' pot fi trecătoare, pot dura câteva ore sau zile, iar altele pot ţine întreaga viaţă. Ele se simt, au un impact emoţional profund asupra vieţii noastre actuale, nu sunt simple cunoştințe pe care le facem şi le uităm imediat.

Vârstele cruciale pentru 2019

Nodurile Lunare se interpretează şi ca indicaţii asupra eclipselor totale de Soare şi Lună, iar suprapunerile lor pe Axa Dragonului apar ca eclipse parţiale. Eclipsele de Soare au loc la Lună Nouă, atunci când Soarele este în conjuncţie cu Luna, iar cele de Lună, la Lună Plină, când există opoziţie Lună-Soare.

La fiecare 18 ani Nodurile revin în aceeaşi poziţie de la naştere, astfel că cei care vor împlini în 2019 vârstele de 18, 36, 54, 72 de ani vor trece prin cotituri ale destinului, prin „puncte de încercare' și vor trăi evenimente remarcabile. În același fel, momentele grele, de cumpănă ale vieţii, sunt indicate de anii în care Nodurile Lunare sunt în poziţie opusă, adică pentru cei are vor împlini în 2019 vârstele de: 9, 27, 45, 63 de ani.

O altă indicaţie asupra vieţilor anterioare o oferă poziţia retrogradă a planetelor de pe astrograma naşterii. Desigur că, astronomic, nu există un „mers înapoi' al corpurilor cereşti. Este doar o mişcare aparentă, o „iluzie' când, privite de pe Terra, planetele (cu excepţia Soarelui şi a Lunii, care nu au niciodată mers retrograd) dau impresia că „fac un ocol', o întoarcere din drum pe orbita circumsolară.

Acest mers îndărăt are o semnificaţie astrologică aparte, mai ales cel al „planetelor personale' Mercur, Venus şi Marte. Ele trag un „semnal de alarmă', căci comunică blocaje, piedici întrâzieri care cer eforturi deosebite pentru a fi depăşite. Retrogradările celorlalte planete nu inflenţează direct viaţa particulară, ci au doar semnificaţie generală în previziuni.

