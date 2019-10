Articol publicat in: Societate

ATAC MAFIOT organizat în cel mai mare mall din Capitală. Interlopii vor răzbunare pentru CRIMA de la Palatul Parlamentului VIDEO ŞOCANT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Unul dintre cei mai temuți interlopi din Capitală plănuia un adevărat război în cel mai aglomerat mall din oraș. Mircea Nebunu, șeful Clanului Sportivilor, a descins cu 80 de bătăuși în mall-ul din Băneasa pentru a-i aplica o corecție rivalului Mircea Ursu, poreclit "bodyguardul lui Dumnezeu". Bătaia a fost planificată imediat după confruntarea sângeroasă din piața Constituției, soldată cu moartea unui om, scrie SpyNews. Vali, fratele lui Mircea Nebunu, șeful Clanului Sportivilor, a prefațat măcelul ce urma să aibă loc în mall-ul din Băneasa, printr-un live pe facebook în care-l amenința pe Mircea Ursu. "Tu-mi zici mie că nu mă duc în Centrul Istoric, că nu mă duc nu știu unde?! Vezi...(bip!)... cum vorbești, că să moară familia mea dacă n-o stricăm rău de tot! Vezi că o stricăm rău de tot, cu toate prăduielile tale și ce faci pe unde stai tu pe la gabori prin birouri!", spune Vali. Ritual mafiot, la miezul nopţii. Clanul Sportivilor şi-a ales noul lider Cei doi frați voiau să-i dea o lecție lui Ursu, după ce între ei ar fi avut loc mai multe discuții contradictorii în timpul cărora s-au amenințat și jignit reciproc: "Să moară familia mea dacă nu te dau în două-trei secunde! Vezi că eu nu țin cont nici de Mircea, nici de cine vrei tu! Să moară toată familia mea, tu vezi cum vorbești cu mine, să moară familia mea că o să regreți rău de tot! Tu-mi zici mie că nu mă duc în Centrul Istoric, du-te...(bip!)...de-aici, că tu nu ieși de-acolo, de la mall-ul ăla unde stai și cerșești bani de taxi, du-te-n...(bip!)... de fraier! Vezi că eu ți-am vorbit frumos și sari calul, să moară familia mea dacă nu o să-ți pară răpu duypă aia ce-ți fac!". Pentru că Mircea Ursu nu a fost de găsit, bărbații puși pe scandal s-au oprit la o cafenea din mall, de unde au postat live pe un site de socializare: "Te-aștept la o cafea aici! Să bem o cafea! V-am pupat! V-aștept la o cafea! Ăsta... bodyguardul lui Bruce Lee, al lui John Wayne! Hai la o cafea! Bodyguardul lui mătușă-mea de la Brăila! Bodyguardul lui coana mare!". În lumea interlopă se vehiculează că Mircea Băluș, zis Nebunu, șef al Clanului Sportivilor, controlează Sectorul 4 al Bucureștiului în vreme ce Mircea Ursu, fost bodyguard al omului de afaceri Marian Iancu, partea de nord a Capitalei. loading...

