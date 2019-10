Articol publicat in: Extern

Aterizare de urgenţă. Pasagerii şi membrii echipajului au inhalat o substanţa toxică extrem de nocivă

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Un avion a aterizat de urgenţă în Irlanda după ce mai multe persoane de la bordul aparatului au inhalat o substanță toxică. Avionul, care aparţine companiei American Airlines, a aterizat în siguranţă pe Aeroportul din Dublin după ce mai mulţi pasageri şi membri ai echipajului s-au simţit rău ca urmare a inhalării unei substanţe toxice, informează cotidianul Irish Mirror şi postul Sky News.



Doi membri ai echipajului au ajuns în stare de inconştienţă din cauza substanţei toxice.



Unul dintre piloţi a declarat că substanţa toxică este un "produs chimic pentru curăţat utilizat pe Aeroportul Heathrow".



Mai multe echipaje medicale au fost trimise la bordul avionului imediat după aterizare.



"Vă pot spune că un avion al companiei American Airlines a aterizat pe Aeroportul din Dublin, dar nu vă pot spune mai mult", a declarat un purtător de cuvânt al Autorităţii Aeronautice Irlandeze.



