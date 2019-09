ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0-0 LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Derby în Spania, se joacă primul loc

ATLETICO MADRID - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. Diego Simeone trăieşte pentru derby-uri. Antrenorul lui Atletico Madrid a dezvăluit înaintea marelui meci cu Real Madrid că visa dinainte de venirea în Spania la astfel de meciuri.

Lider în Spania după şase etape, Real Madrid se deplasează în weekend în cartierul vecin, pe Wanda Metropolitano, pentru derby-ul cu Atletico. Formaţia lui Diego Simeone ocupă locul doi în clasament după victoria de la Mallorca şi remizele înregistrate de Granada şi Athletic Bilbao.

Echipe:

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi - Koke, Herrera, Saul, Joao Felix - Correa, D. Costa



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Nacho - Casemiro, Kroos, James Rodriguez - Bale, Benzema, Hazard



Madridul lui Zidane nu a început entuziasmant sezonul, dar nu are nicio înfrângere în primele runde din La Liga. Atletico a cedat în mod surprinzător puncte în partidele cu Real Sociedad şi Celta Vigo, două runde la rând care au afectat startul bun de sezon al "colchonerilor".

În vederea acestui duel derby de sâmbătă, Zidane şi-a menajat titularii în partida de campionat cu Osasuna. Tehnicianul francez a început meciul câştigat în cele din urmă cu 2-0, fără Varane, Carvajal, Modric, Mendy, Hazard, James Rodriguez, Isco, Gareth Bale sau Karim Benzema. Marco Asensio şi Luka Modric sunt accidentaţi pentru acest duel, în timp ce Isco, Marcelo, Mendy sau Brahim Diaz sunt incerţi, în continuare. Simeone nu poate conta pe Sime Vrsaljiko (accidentat) şi Morata (suspendat) în timp ce Borja Garces şi Thomas Lemar sunt accidentaţi, dar aproape de a fi recuperaţi.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. "Când am ajuns acum 14 ani nu am câștigat la început niciun derby. Am pierdut două sau trei meciuri și a fost acel joc din Cupa Spaniei, pe care trebuia să îl pierdem. Apoi situația s-a schimbat. Am câștigat, am pierdut, inclusiv în finala Ligii Campionilor, am învins în câteva Supercupe. Jucăm derby-urile pe care mi le-am imaginat când am urcat în avion din Argentina pentru a veni la Atlético Madrid", a declarat Simeone.

Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, nu contestă afirmaţiile celor care consideră Atletico echipa reprezentativă pentru capitala Spaniei, deoarece ar reprezenta clasa de jos din Madrid.

"Aici oamenii se trezesc devreme, muncesc din greu. Dacă oamenii spun că acesta (n.r. Real) este clubul oamenilor bogaţi, iar alţii nu, nu-i pot contrazice. Ceea ce ştiu e că Real Madrid vrea să fie mândră întotdeauna de jucătorii săi", a spus francezul.

Atletico Madrid - Real Madrid streaming, statistica meciurilor directe

La ultimul meci disputat pe terenul lui Atletico Madrid, Realul s-a impus în februarie cu scorul de 3-1. În 2016, Real se impunea pe terenul lui Atletico Madrid cu scorul de 3-0, printr-un hattrick semnat de Cristiano Ronaldo. Au fost singurele victorii bifate de Real în ultimii 5 ani pe terenul rivalilor.

Atletico a câştigat patru dintre confruntări, iar alte patru s-au terminat la egalitate. Sâmbătă, Derby de Madrid ajunge la episodul 223. În campionat, cele două formaţii s-au întâlnite de 164 de ori, iar Real Madrid a câştigat 87 dintre meciuri. Alte 38 s-au terminat la egalitate, iar Atletico s-a impus în 39 de meciuri.

Colchonerii n-au mai câştigat însă în La Liga în faţa rivalilor din sezonul 2014-2015, atunci când formaţia lui Carlo Ancelotti era umilită pe Vicente Calderon, scor 4-0!

Atletico Madrid - Real Madrid. Trei foşti jucători ai Realului joacă acum pentru Atleti

Partida dintre Atletico Madrid şi Real Madrid înseamnă un meci special pentru câţiva dintre jucătorii din cele două tabere.

Marcos Llorente şi Mario Hermoso, proaspăt transferaţi de Atletico Madrid sunt formaţi de Real Madrid! Alvaro Morata este în aceeaşi situaţie, dar el va fi suspendat pentru acest meci, după eliminarea din partida cu Mallorca.

Antonio Adan este al patrulea jucător din lotul lui Simeone crescut pe Santiago Bernabeu, dar el are şanse infime să joace. În schimb, Thibault Courtois este în situaţie inversă. El a evoluat pentru Atletico Madrid, iar acum apără buturile marii rivale. Nu sunt singurele cazuri!

De-a lungul timpului, fotbalişti precum Juanfran, Filipe Luis, Jurado, Santiago Solari, Juan Esnaider, Miquel Soler, Sebastian Losada, Hugo Sanchez sau Bernd Schuster au evoluat pentru cele două formaţii rivale.

Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din Derby de Madrid

Portughezul nu mai joacă acum pentru Real Madrid dar a intrat în istorie începând cu data de 29 septembrie 2018. El a bifat atunci al 22-lea gol în istoria întâlnirilor directe şi l-a devansat pe Alfredo di Stefano (17).

Raul este al treilea cel mai bun marcator din Derby de Madrid, urmat de Santillana şi Ferenc Puşkaş. Cele mai multe prezenţe în Derby de Madrid le are Francisco Gento, actualmente preşedinte de imagine al clubului Real Madrid. El are 42 de Derby-uri la activ, la egalitate cu Manolo Sanchis, dar cu mai multe minute jucate. Sergo Ramos este jucătorul activ cu cele mai multe derby-uri ale Capitalei.