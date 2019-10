Articol publicat in: Life

Au apărut adidaşii cu apă sfinţită din Iordan. Cât costă o pereche FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Adidaşii au injectată în talpă apă din râul Iordan.

Adidaşii au fost lansaţi în ediţie limitată de o celebră companie de articole sportive, scrie a1.ro. Pantofii sport au şi un verset din Noul Testament printat şi o picătură de sânge pictată pe limbă. În plus, susţin producătorii, fiecare pereche este sfinţită de un preot. Preţul este unul foarte piperat: 3000 de dolari. loading...

