Au făcut surf pe lângă moarte. Imagini incredibile surprinse de o dronă, în mijlocul oceanului VIDEO

Un rechin alb se afla chiar sub plăcile surferilor, într-un loc în care apa avea doar doi metri adâncime. Rechinul a fost reperat datorită unui adolescent care, întâmplător, filma cu dronul zona. "Voiam să surprind natura și așa am văzut rechinul. L-am urmărit și când l-am văzut aproape de surferi, i-am spus lui tata să-i avertizeze, pentru că ar putea fi atacați", a povestit băiatul, potrivit Daily Mirror.

Surprinzător, rechinul alb nu a atacat, ci doar a "survolat" zona, spre surprinderea salvatorilor. În situații asemănătoare, cel mai mare carnivor de pe Pământ, care poate să aibă peste șase metri lungime, este neiertător. ”A fost înfricoșător. Nici nu știi ce să faci în astfel de situații. Am continuat să filmez, văzând cum rechinul se îndreaptă spre ei”, a mai spus adolescentul care a înregistrat tot. Un purtător de cuvânt al Institutului Național de Salvare Maritimă din Africa de Sud, Craig Lambinon, îi avertizează pe cetățenii care se apropie de Golful Plettenberg să fie atenți, pentru că rechinii albi își fac veacul prin zonă. ”Focile și peștii se apropie de țărm, așa că rechinii albi migrează spre coastă”, a explicat acesta.

Due to a high number of reported White Shark sightings and close encounters, NSRI are appealing to the public exercise caution along the Southern Cape coastline, in particular around the coastline of Plettenberg Bay and between Mossel Bay and Jeffreys Bay.https://t.co/IKbxE3tNhh pic.twitter.com/3uI02FGgSc