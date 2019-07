Au sau nu alimentele afrodisiace vreun efect?

Site-ul Sheknows.com ne ofera explicatii pe marginea acestui subiect.

1. Caviarul

Caviarul este un aliment exterm de scump, iar pretul lui mai variaza si in functie de calitatea lui. Principala lui calitate este ca hraneste foarte bine celulele nervoase, care sunt responsabile si cu sentimentele... romantice. Mai ales daca il consumam cu putina vodca, se pare ca intr-adevar efectul e garantat. Acum... nu putem sti sigur daca nu cumva o fi vodca de vina, insa combinatia te propulseaza usor pe scara a libidoului.

2. Ciocolata

Ciocolata are multe efecte asupra unei femei: o inveseleste, ii ofera confort si o stare de bine. Dar care este efectul ei in ceea ce priveste sexul? In mod surprinzator, ciocolata contine excitanti care actioneaza direct asupra sistemului nervos, in stransa legatura cu libidoul. O legenda chiar spune cum un imparat aztec obisnuia sa bea zilnic 50 de cani de ciocolata, pentru a-si stimula secretia de stamina.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.