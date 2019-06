Au scăzut proiectele de investiţii străine în Europa. România a înregistrat un regres de 13 la sută

Conform cercetării, în ciuda acestui declin, investiţiile rămân la al doilea cel mai ridicat nivel, din anul 2000. La nivelul anului 2018 au fost înregistrate 6.356 de proiecte de investiţii străine directe în Europa, din care 1.227 de proiecte numai în sectorul tehnologic, în creştere cu 4% comparativ cu anul anterior.



Harta investiţiilor valabilă pentru anul trecut relevă faptul că economiile Marii Britanii şi Germaniei, care cumulează aproximativ o treime din totalul ISD în Europa, au atras cu 13% mai puţine investiţii faţă de anul anterior (1.054, respectiv 973 de proiecte ISD), potrivit news.ro.



"Rezultatul negativ al Regatului Unit, o scădere de 35% a numărului proiectelor din sectorul de producţie, a fost generat de migrarea din Regatul Unit a investiţiilor în capacităţi de deservire a pieţei unice. În plus, numărul sediilor centrale nou deschise, care creează valoare adăugată mare şi locuri de muncă bine remunerate, s-a înjumătăţit de la 98, în 2017, la 48 anul trecut. Şi în Germania, sectoarele în mod tradiţional puternice au fost afectate. S-a înregistrat o scădere de 7% a producţiei în sectorul auto, în principal pe fondul intensificării îngrijorărilor legate de un Brexit fără acord, de tarifele impuse de SUA şi de o scădere a cererii de pe piaţa chineză", se menţionează în studiul EY.



De asemenea, în Franţa, numărul ISD s-a majorat cu doar 1%, în 2018, după ce cu un an în urmă majorarea fusese de 31%. Pentru prima dată, în Franţa s-au derulat anul trecut mai multe proiecte ISD în sectoarele de cercetare-dezvoltare (144) şi producţie (339) decât în orice altă ţară europeană.



În rândul principalelor zece cele mai atractive destinaţii europene pentru ISD, au înregistrat creşteri notabile ale numărului de proiecte de investiţii: Spania (32%), Belgia (29%), Polonia (38%), Turcia (14%) şi Irlanda (52%). Totodată, Italia a atras o creştere de 63% a numărului de proiecte de investiţii străine directe faţă de anul anterior şi a avut cea mai rapidă ascensiune în rândul primelor 20 de ţări din clasament.



Pe de altă parte, scăderi semnificative, de peste 10%, ale numărului de proiecte ISD s-au înregistrat în Ţările de Jos (-32%), Suedia (-32%) şi Republica Cehă (-51%).



În acest top, România se menţine pe locul 13, cu 109 proiecte de investiţii străine directe atrase în 2018, în scădere cu 13% faţă de anul 2017.



Cât priveşte sectorul tehnologic, datele arată că în Europa se află mai mult de o treime dintre oraşele lumii unde există cea mai mare probabilitate de a apărea următorul gigant tehnologic. Investitorii indică: Londra, Berlin, Paris, Stockholm şi Amsterdam drept cele mai atractive cinci centre tehnologice din Europa.



Potrivit sursei citate, Londra este plasată de către investitori pe locul al patrulea, la nivel global, ca viitor hub tehnologic, după San Francisco/regiunea Silicon Valley, Shanghai şi Beijing. În acelaşi timp, Berlinul se clasează pe locul al şaptelea la nivel global şi al doilea în Europa, în timp ce Paris ocupă locul al 12-lea în lume şi al treilea în Europa.



În ceea ce priveşte situaţia proiectelor de investiţii la nivel mondial, studiul EY relevă faptul că acestea au crescut, anul trecut, în SUA cu doar 3%, faţă de o medie de 8% din ultimii patru ani.



Mai mult de jumătate dintre companii (56%) rămân atrase de Europa atunci când vine vorba despre dezvoltarea propriilor operaţiuni. "Există, însă, o discrepanţă în ceea ce priveşte planurile concrete, doar 27% dintre companiile intervievate planifică să-şi stabilească sau să-şi extindă operaţiunile în Europa în 2019, o scădere semnificativă faţă de 35%, anul trecut", notează realizatorii studiului.



Cu toate acestea, 37% dintre companiile incluse în studiu se aşteaptă la o îmbunătăţire a atractivităţii Europei în următorii trei ani, faţă de 50% cât se înregistrau în 2017.



În clasamentul oraşelor europene atractive pentru derularea de investiţii se află Parisul, în viziunea a 30% dintre companiile chestionate, în scădere de la 37% anul trecut, în timp ce 25% au menţionat Londra, faţă de 34%, cu un an în urmă. Capitala Regatului Unit devansează Berlinul în clasamentele de atractivitate cu doar 1%.



"Riscurile geopolitice diminuează planurile de investiţii străine directe ale investitorilor. Brexitul este unul dintre principalele trei riscuri care afectează atractivitatea Europei în următorii trei ani, după cum au declarat 38% dintre respondenţi. Instabilitatea politică din Uniunea Europeană şi intensificarea tendinţelor populiste şi protecţioniste se plasează pe locul al doilea, respectiv al treilea printre preocupările investitorilor", se precizează în concluziile cercetării.



Studiile de atractivitate EY analizează gradul de atractivitate a unei anumite regiuni sau ţări ca destinaţie de investiţii şi sunt destinate să ajute companiile în luarea deciziilor de investiţionale, precum şi guvernele, în ceea ce priveşte îndepărtarea barierelor din calea dezvoltării.