Autobuz cu pelerini, implicat într-un tragic accident. 21 de oameni au murit mistuiţi de flăcări VIDEO

Accidentul s-a produs pe o autostradă care traversează o zonă muntoasă, cu vârfuri de peste 2.000 de metri, unde ceaţa le pune frecvent probleme şoferilor. În cazul de faţă autobuzul s-a ciocnit cu un camion. Imediat după coliziune autobuzul a luat foc, aproape jumătate dintre pasageri pierzându-şi viaţa. Bilanşul provizoriu indică 21 de decese.

Pasagerii din autobuz erau pelerini care fuseseră la Basilica Santa Maria de Guadalupe, din Ciudad de Mexico, şi se întorceau acasă.

Un reprezentant al autorităților locale a declarat că „şaptesprezece corpuri au fost scoase din autobuzul de pasageri şi două din camion. Pe drumul spre spital, unul dintre răniţi a decedat şi mai târziu altul grav rănit".

