Avertisment RO-Alert, un urs a atacat o fetiţă la Braşov

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Două atacuri ale unui urs au fost înregistrate în jurul oraşului Victoria, populaţia fiind avertizată să evite zona. Prin sistemul Ro-Alert, populația din orașul Victoria este avertizată că în urbe a apărut un urs, care a și atacat un copil. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brașov, Ciprian Sfreja, „o fetiță de 4 ani a fost zgâriată de urs. La fața locului se deplasează o ambulanță SAJ pentru acordarea asistentei medicale". De asemenea, acolo au fost direcționate un echipaj SMURD (împreună cu un echipaj de Jandarmi) pentru acordarea asistenței medicale unui bărbat în vârstă de 65 de ani, cu escoriații la antebraț, după cum a precizat sursa citată. loading...

