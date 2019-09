Avion plin cu pasageri, atacat de albine pe pistă. Decolarea a fost întârziată cu peste două ore FOTO

Avionul aparţinea Air India şi era programat că efectueze un zbor intern, între oraşele Calcutta și Agartala. "Avionul a părăsit parcarea la ora programată, dar, din cauza unei probleme tehnice, a trebuit să se întoarcă (...) Ulterior, a avut loc un atac al albinelor", a declarat, pentru CNN, Kaushik Bhattacharjee, directorul Aeroportului din Calcutta.

Potrivit imaginilor, mii de albine s-au aşezat pe unul dintre geamurile de pe partea stângă a carlingii, blocând astfel vizibilitatea pilotului. Acesta a încercat să dea drumul la ștergătoare, dar operaţiunea nu a avut succes. Insectele au fost „convinse" să părăsească geamul doar de pompierii aeroportului, care au folosit un tun de apă pentru a le dispersa.

Avionul, care avea 136 de pasageri la bord, a decolat cu două ore și jumătate întârziere, în condiţiile în care zborul dintre cele două orașe durează doar 60 de minute.

Apparently, the bees were looking for Bees-ness class ! #AirIndia #MondayMorning #Blues #PJ https://t.co/M25sl9zMBX