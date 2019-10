Avocatul lui Trump aruncă BOMBA în scandalul SUA-Ucraina: "Staţi să vedeţi când ajungem la România!" VIDEO

Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, susține că are informații despre afaceri necurate pe care Joe Biden le-ar avea în România. A făcut această dezvăluire la televiziunea de casă a președintelui american, Fox News, dar nu dat niciun detaliu. "Încă n-am ajuns la România. Stați să vedeți când ajungem la România. Uitați ce mă preocupă: omul e un escroc, un mare escroc și și-a bătut joc de Statele Unite".

Click aici si urmareste dupa minutul 6:



Moderatorul emisiunii i-a spus că a fost acuzat că face declarații fără acoperire. Acela a fost momentul în care Giuliani a spus că mai sunt dezvăluiri pe care urmează să le facă și a scos o tabletă pe care a spus că are toate informațiile și că va ajunge la România.

Declarația vine după ce un denunțător anonim l-a acuzat pe președintele american că a făcut presiuni asupra președintelui Ucrainei pentru a obține informații compromițătoare despre Joe Biden și fiul acestuia, informații care l-ar putea ajuta în campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

In luna mai, tot Fox News relata sub titlul "Fiul lui Joe Biden l-a consiliat pe un om de afaceri roman condamnat pentru coruptie", ca Hunter Biden a lucrat la un moment dat cu Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la inchisoare, in 2017, de judecatorii din Romania.



Pe de alta parte, si Rudy Giuliani a fost protagonistul unui scandal in mass-media din Romania, dupa ce s-a aflat ca o scrisoare trimisa presedintelui Klaus Iohannis, in care acuza DNA de abuzuri si ca isi depaseste atributiile, fusese platita de o firma de lobby, iar avocatul lui Donald Trump primise un comision ca sa sustina ceea ce afirma in acel document.



In replica, Departamentul american de Stat si-a reiterat ulterior sustinerea fata de politica anticoruptie din Romania si fata de DNA.

Camera Reprezentanţilor din SUA a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor i-a trimis citaţii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicită să ofere toate documentele referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina.