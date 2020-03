Avocatul Sorinei Pintea, după ce ANI l-a găsit incompatibil: "Regie ieftina deja patentata! Mesaj clar de a mă retrage din apărare"

"Regie ieftina deja patentata!

Presiune pusa pe aparare, mesaj clar de a ma retrage din echipa de aparare a doamnei Sorina Pintea!

Am luat act de informatiile difuzate in spatiul public, in cursul acestei dimineti, de catre Agentia Nationala de Integritate cu privire la solutia adoptata in cauza in care se faceau verificari, cu toate ca pâna la acest moment, mie, personal, nu mi-a fost comunicata, oficial, o solutie in acest sens.

Precizez in mod ferm ca nu am fost incompatibil in nicio perioada. Voi Contesta solutia in instanta, nu pentru ca aș dori sa ocup vreo functie publica, ci doar pentru a demonstra neregularitatile!

Dezavuez insa maniera in care o institutie a statului alege sa disemineze o astfel de informatie cu privire la o posibila solutie dispusa, fara protejarea datelor cu caracter personal si fara incunoștintarea persoanei in cauza, in lipsa administrarii oricaror probe in aparare, dar și momentul in care o astfel de comunicare este realizata.

Este cat se poate evident, pentru orice observator obiectiv si impartial, ca momentul ales pentru o astfel de solutie si graba cu care se incearca deturnarea atentiei publice de la incalcarile drepturilor omului comise de autoritati in cazul d-nei Sorina Pintea nu sunt deloc intâmplatoare.

In calitate de avocat al d-nei Sorina Pintea, așa cum aș proceda in situatia oricarui client pe care l-aș apara, precizez in mod expres ca refuz sa ma las influentat de aceste intimidari și presiuni și voi ramâne consecvent misiunii mele.

Suplimentar, secretarii de stat nu sunt membri ai Guvernului si acestia pot face parte din Consiliile de Administratie prin Memorandum aprobat in Guvern, exceptie distincta – procedura care nu tine de cel numit in CA", a transmis avocatul Viorel Mocanu.

Agenția Națională de Integritate a anunţat, joi, cu o zi înaintea de judecarea apelului Sorinei Pintea împotriva măsuri de arestare preventivă pentru 30 de zile într-un dosar DNA pentru luare de mită, că avocatul Sorinei Pintea, Viorel Mocanu, a fost găsit în stare de incompatibilitate.

Potrivit anunţulu, Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că Viorel Mocanu, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 aprilie – 15 iulie 2019, întrucât a exercitat simultan funcția de secretar de stat - Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul M.A.E. și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.