Babele din martie - se aleg sau îţi sunt sortite? Ia uite ce babă ţi se cuvine în funcţie de data naşterii. Tradiţii şi obiceiuri

Babele de martie sunt asociate in folclorul romanesc cu legenda Babei Dochia. Potrivit traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele iti poate oferi indicii pretioase ale viitorului care te asteapta in anul respectiv.

Există mai multe metode pentru a alege baba. În anumite zone, pur și simplu, se alege o zi la întâmplare, iar această zi se schimbă în fiecare an. În alte zone, însă, baba se alege în funcție de ziua nașterii. Dacă ziua este între datele 1 și 9, atunci aceea va fi și ziua babei. Dacă ziua e compusă din două cifre, se adună cifrele. De exemplu, cineva născut pe 26 va avea baba 8 (2+6=8).

Ce trebuie sa stii despre mitul babelor de martie

Acest obicei popular spune ca femeile trebuie sa isi aleaga o baba, adica o zi din perioada 1-9 martie, primele zile de primavara. In functie de cum va fi vremea in ziua respectiva, asa ii va merge si ei tot anul. Zilele senine si calduroase reprezinta fericirea, norocul, belsugul si implinirile, iar cele mohorate si friguroase semnifica neimplinirile, tristetea, dezamagirile si saracia. Vei afla putin mai tarziu cum se aleg babele si prin ce metode poti afla cum iti va merge pana la inceputul primaverii urmatoare.

Legendele despre Baba Dochia sunt numeroase, insa cea mai populara dintre ele vorbeste despre existenta uneri nurori care este supusa la tot felul de sarcini nu grele, ci imposibile. Ultima a presupus ca ea sa spele un ghem de lana neagra pana devine alba. Ajutata de Iisus Hristos, fata reuseste sa indeplineasca aceasta cerinta a Babei Dochia. Intoarsa acasa, din pacate, ea nu este primita cu bucurie. Mai mult de atat, batrana este si mai nervoasa dupa ce afla povestea pe care i-o spune fata. Ea reusise minunea cu ajutorul unei flori de culoare rosie pe care a primit-o de la Iisus. Convinsa ca a venit primavara (altfel de unde ar fi aparatu acea floare?), Baba Dochia imbraca 9 cojoace groase si urca cu oile pe munte. Dar vremea se incalzeste treptat, asa ca ea se vede nevoita sa renunte treptat la ele. Cand ramane in camasa, vine gerul si o ingheata, transformand-o intr-o stanca impreuna cu oile ei.

Legenda mai spune ca aspectul instabil al vremii din primele zile de martie se datoreaza caracterului capricios al Babei Dochia.

Cum se aleg babele de martie

Acum ca ai aflat care este mitul primelor zile de primavara, a venit momentul sa afli si cum se aleg babele de martie.

Din mosi-stramosi se pastreaza acest obicei de a alege o baba in prima dimineata de primavara, adica 1 martie (din punct de vedere calendaristic). In timp ce se pune martisorul in piept, se alege si ziua care iti va arata cum iti va fi sufletul si norocul tot anul. Daca baba este buna, te va astepta un an rodnic. La polul opus, daca baba este rea, vei avea parte de suparari si boli pana in primavara urmatoare.

In functie de zona din care provin, unele femei isi aleg ziua respectiva dupa placul lor, in timp ce altele o stabilesc in functie de data in care s-au nascut. Afla, in continuare, cum se aleg babele dupa ziua nasterii!

Daca ziua de nastere are o cifra mai mare decat 9, atunci trebuie sa aduni cele doua cifre. De exemplu, daca esti nascuta pe 23 a oricarei luni, baba ta va fi pe 5 martie. Iar daca esti nascuta pe 29, atunci vei calcula asa: 9+2=11, apoi 1+1=2, adica baba ta este pe 2 martie.

Nu conteaza atat de mult cum se aleg babele, ci cum va fi vremea in ziua respectiva. Iti uram sa ai parte de vreme frumoasa si calduroasa!