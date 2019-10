Subvenţii pentru români, banii se dau la centrele judeţene în funcţie de cerere

"Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin Centrele Judeţene, aduce la cunoştinţa opiniei publice că efectuează plăţile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse în luna septembrie 2019, aferente serviciilor prestate în luna august a anului 2019", se menţionează într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, suma totală autorizată la plată este de 1.543.313,06 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru un număr de 28 de solicitanţi care au accesat această formă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Directorul general al APIA, Adrian Pintea, a anunțat pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO că până astăzi, marți 29 octombrie au fost plătiți deja în avans 584.118 de fermieri. ”Pentru data de 29 octombrie avem 18.722 de fermieri plătiți pentru care am autorizat 39,75 milioane de euro. În total de la demararea plăților în avans, adică 16 octombrie, și până astăzi am plătit 584.118 de fermieri cu suma de 881,80 milioane de euro”, a precizat șeful APIA. Reamintim că pentru anul 2019 au fost înregistrate un număr de de 846.619 cereri unice, pentru o suprafața declarată la plată de 9.711.211,43 hectare. Plata avansului pentru anul de cerere 2019 se va efectua în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019, conform Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare. Plata finală ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat pentru anul de cerere 2019 se va efectua între 2 decembrie 2019 – 31 martie 2020. Fermierii primesc 70 la sută din schemele directe pe supafață și 85 la sută din plățile compensatorii. În plus, și crescătorii de ovine primesc 70 la sută din SPrijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) aceasta fiind singura schemă din zootehnie care primește bani în avans.