Bărbatul care a pierdut 30.000 de euro într-un supermarket şi-a revendicat banii. Ce le-a spus poliţiştilor

Bărbatul care a pierdut banii la începutul lunii mai, într-un supermarket din Timişoara, s-a prezentat la Politie ca sa dovedeasca faptul ca sunt ai lui.

Intrebat de ce nu a venit imediat dupa ei, barbatul in varsta de 60 de ani a spus ca nu s-a grabit stiind ca banii sunt in siguranta in mainile politistilor si a asteptat sa 'se linisteasca apele'. A precizat ca tocmai ii scosese de la banca, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Odata ce toate verificarile in legatura cu provenienta banilor vor fi finalizate de catre politisti, omul isi va primi inapoi toti banii, pana la ultimul cent.

Reamintim, cei 30.000 de euro erau intr-un plic ce i-a cazut din buzunar in supermarket, dupa ce omul, care nu cumparase nimic din magazin, pentru a nu sta la coada, s-a strecurat printre barele care directioneza clientii spre iesire, pe langa casele de marcat.

Pe imaginile suprinse de camerele de supraveghere se vede cum la cateva secunde dupa ce isi pierde banii, un alt client da cu caruciorul peste plicul in care se aflau cei 30.000 de euro.

Imediat, o angajata insfaca plicul si alearga dupa pagubit, dar nu reuseste sa il ajunga din urma.